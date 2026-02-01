BABY 2?
Grávida? Tatá Werneck esclarece boato de segunda gestação
A atriz foi questionada sobre a segunda gestação
Por Franciely Gomes
Siga o A TARDE no Google
Tatá Werneck usou suas redes sociais para esclarecer os boatos de que estaria à espera de seu segundo filho com o ator Rafael Vitti. Sem papas na língua, a atriz respondeu um comentário feito em um post de seu perfil do Instagram, neste sábado.
Leia Também:
“Uma vibe de gravidinha, não sei porque”, escreveu uma seguidora na publicação. Bem humorada, a artista deu uma resposta afiada, alegando que apenas engordou mais quilos do que o previsto durante as férias em família.
“Acho que nem consigo engravidar naturalmente na minha idade. Acho que é porque eu engordei 6 kg, talvez”, disparou ela, que tem 42 anos de idade e é mãe de Clara Maria, de 6 anos de idade.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes