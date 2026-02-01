Grávida? Tatá Werneck esclarece boato de segunda gestação

Siga o A TARDE no Google

A atriz falou abertamente sobre o assunto - Foto: Reprodução | Instagram

Tatá Werneck usou suas redes sociais para esclarecer os boatos de que estaria à espera de seu segundo filho com o ator Rafael Vitti. Sem papas na língua, a atriz respondeu um comentário feito em um post de seu perfil do Instagram, neste sábado.

“Uma vibe de gravidinha, não sei porque”, escreveu uma seguidora na publicação. Bem humorada, a artista deu uma resposta afiada, alegando que apenas engordou mais quilos do que o previsto durante as férias em família.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Acho que nem consigo engravidar naturalmente na minha idade. Acho que é porque eu engordei 6 kg, talvez”, disparou ela, que tem 42 anos de idade e é mãe de Clara Maria, de 6 anos de idade.