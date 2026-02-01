Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
MAIS UM!

Ator da Globo anuncia gestação de quarto filho

O artista já é pai de outras três crianças

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

01/02/2026 - 15:27 h

O casal feaz o anúncio através de um post nas redes sociais
O casal feaz o anúncio através de um post nas redes sociais -

Julio Rocha surpreendeu os seguidores ao revelar que sua esposa, Karoline Kleine, está à espera do quarto filho do casal. O ator da Globo fez um post em seu perfil do Instagram, neste domingo, 1º, e contou a novidade para o público.

“Estávamos guardando um pequeno segredo… Um daqueles que faz o coração acelerar e a gente segurar a respiração antes de contar. Porque vocês não são só quem nos acompanha. Vocês caminham com a gente há anos. Nos dias bons, nos dias difíceis, nas risadas, nas quedas”, escreveu ele na legenda.

“Hoje, com o coração transbordando de felicidade, a gente faz esse post diferente dos outros ( com o coração explodindo de alegria) para anunciar algo que é só gratidão: mais um milagre acontecendo na nossa família. Estamos grávidos”, completou.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Julio Rocha (@juliorocha_)

O artista ainda confessou que era o sonho da esposa ter quatro filhos. “No exato dia que conheci a Karoline, ela dizia: ‘Quero quatro filhos’. Eu dizia: ‘Três tá ótimo’. Algumas promessas não precisam de acordo. Deus já tinha decidido abençoar. A gente vai precisar de vocês. Do carinho, da alegria, das orações, do amor de sempre. Porque família é isso: uma rede que sustenta quando a vida se multiplica”, concluiu.

Os dois já são pais de outras três crianças: José, de 6 anos, Eduardo, de 5, e Sarah, de 2, que costumam participar dos vídeos de humor que o casal publica nas redes sociais.

