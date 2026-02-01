SAÚDE
Melody atualiza quadro de saúde após ser internada com infecção aguda
A cantora também aproveitou para retomar sua agenda de shows
Por Franciely Gomes
Melody usou suas redes sociais para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde. Internada há alguns dias após contrair uma infecção aguda, a cantora recebeu alta médica neste sábado, 31, e retomou sua agenda de shows da semana.
“Passando aqui para avisar vocês que eu já estou em casa, que a gente está cuidando, estou tomando remédio. Estou melhorando, graças a Deus”, disse ela, que estava internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.
A loira também aproveitou a ocasião para agradecer as mensagens de carinho enviadas pelos fãs e amigos. “E também agradecer a todo mundo pelas mensagens, pela preocupação. Muito obrigada a todo mundo pelo carinho”, disparou.
Por fim, a famosa anunciou o retorno de sua agenda de shows. “Além disso, quero avisar a vocês que, a partir do dia 3, já estarei cumprindo com minha agenda de shows novamente. Tá bom? A gente tá cuidando pra voltar com tudo pra vocês”, encerrou.
