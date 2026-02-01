Melody atualiza quadro de saúde após ser internada com infecção aguda

A artista retomará as apresentações em breve - Foto: Reprodução | Instagram

Melody usou suas redes sociais para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde. Internada há alguns dias após contrair uma infecção aguda, a cantora recebeu alta médica neste sábado, 31, e retomou sua agenda de shows da semana.

“Passando aqui para avisar vocês que eu já estou em casa, que a gente está cuidando, estou tomando remédio. Estou melhorando, graças a Deus”, disse ela, que estava internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

A loira também aproveitou a ocasião para agradecer as mensagens de carinho enviadas pelos fãs e amigos. “E também agradecer a todo mundo pelas mensagens, pela preocupação. Muito obrigada a todo mundo pelo carinho”, disparou.

Por fim, a famosa anunciou o retorno de sua agenda de shows. “Além disso, quero avisar a vocês que, a partir do dia 3, já estarei cumprindo com minha agenda de shows novamente. Tá bom? A gente tá cuidando pra voltar com tudo pra vocês”, encerrou.