SAÚDE
Mara Maravilha vai parar na UTI após internação às pressas
Apresentadora de 57 anos segue em observação médica e equipe pede orações aos fãs
Por Beatriz Santos
A apresentadora Mara Maravilha, de 57 anos, foi internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Nove de Julho, em São Paulo, na tarde deste domingo, 1º. Até o momento, a equipe da artista não divulgou a causa da internação.
Na manhã desta segunda-feira, 2, a própria Mara Maravilha atualizou os fãs sobre seu estado de saúde por meio das redes sociais, onde compartilhou uma imagem do atestado médico e informou que segue sob cuidados especializados.
De acordo com nota divulgada pela equipe da apresentadora, ela continua “realizando exames e recebendo medicações necessárias sob acompanhamento médico”.
No comunicado, o grupo também agradeceu o apoio recebido desde a divulgação da internação. “No entanto, agradecemos compreensão, carinho, respeito e principalmente oração de todos”.
A assessoria reforçou ainda que apenas os canais oficiais estão autorizados a divulgar informações sobre o quadro clínico da artista.
“Ressaltamos que apenas o contato informado nesta nota está autorizado a prestar esclarecimentos oficiais. Inclusive, todas as atualizações serão feitas no perfil oficial da artista. Qualquer informação divulgada por terceiros, inclusive conteúdos inverídicos, não é reconhecida pela equipe”, diz trecho do comunicado.
Ao final da nota, a equipe voltou a agradecer as mensagens recebidas. “Agradecemos as manifestações de carinho e solicitamos que continuem em oração por sua plena recuperação”.
