Lipo na região íntima? Paolla Oliveira abre o jogo sobre cirurgia

A artista foi acusada de ter lipado a região íntima - Foto: Reprodução | Instagram

Paolla Oliveira usou suas redes sociais para se pronunciar sobre os boatos de que teria realizado uma lipoaspiração na região íntima. A atriz respondeu o comentário feito por uma cirurgiã plástica e alegou que nunca fez cirurgia no local.

Na ocasião, a médica colocou fotos de antes e depois, alegando que a famosa passou pelo procedimento. “E aí, pessoal, o que será que a Paolla Oliveira fez para ter essa mudança na região íntima? Vocês me perguntam, eu tento responder. É claro que a gente não tem como afirmar o que a Paolla fez para poder ter essa mudança muito visível da região íntima”, disse a profissional de saúde.

“No geral, as pacientes que têm essa região mais gordinha e sentem um incômodo, nós propomos uma lipo, uma lipo do Monte de Vênus. E aí a gente consegue dar uma emagrecida nessa região e deixa a mulher mais confortável para poder usar um maiô desse daí e ficar ainda mais maravilhosa, porque, gente, pode perguntar o que quiser, mas Paolla é Paolla, arrasa em todo o carnaval e merece todo nosso respeito”, completou.

Indignada com a afirmação, Paolla se manifestou e deu uma resposta afiada a médica. “(risos) Que maravilha! Tanto apreço pela minha região íntima, mas nem sabia que existia essa cirurgia. Um corte diferente de maiô ou uma foto sem o sol do meio-dia podem ajudar também. Beijos!”, escreveu.