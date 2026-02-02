FAMOSOS E FIÉIS
Regina Casé, Kanalha e +: famosos marcam presença na festa de Iemanjá
Festa foi marcada por fiéis e turistas que coloriram o bairro do Rio Vermelho
Salvador celebra, no dia 2 de fevereiro, a Rainha do Mar, Iemanjá. Entre milhares de fiéis e turistas que coloriram o bairro do Rio Vermelho de branco e azul, inúmeros famosos marcaram presença na capital baiana para homenagear a orixá.
A celebração, que começou ainda na alvorada e contou com festas pré-Iemanjá, reuniu atores, cantores e apresentadores. Entre os nomes que prestigiaram os festejos estão as famosas Alinne Moraes, Bebel Gilberto e Lívia Andrade.
Além da rapper Ebony, que passou por Salvador cumprindo agenda e aproveitou para interagir com fãs durante a festa.
Nem tudo, porém, foi só celebração. O ator André Gonçalves acabou sendo vítima de furto enquanto participava dos festejos no bairro do Rio Vermelho.
Artistas baianos também marcaram presença. O cantor O Kannalha e o músico Russo Passapusso participaram da homenagem e posaram ao lado da atriz Regina Casé, que acompanhou de perto as celebrações dedicadas à orixá.
Além disso, as atrizes Sheron Menezes e Ingrid Guimarães foram vistas juntas curtindo o show da Timbalada, no Candeal Guetho Square, em Salvador, e aproveitaram o momento para celebrar Iemanjá.
