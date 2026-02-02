Menu
FAMOSOS E FIÉIS

Regina Casé, Kanalha e +: famosos marcam presença na festa de Iemanjá

Festa foi marcada por fiéis e turistas que coloriram o bairro do Rio Vermelho

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

02/02/2026 - 18:42 h

Salvador celebra, no dia 2 de fevereiro, a Rainha do Mar, Iemanjá
Salvador celebra, no dia 2 de fevereiro, a Rainha do Mar, Iemanjá

Salvador celebra, no dia 2 de fevereiro, a Rainha do Mar, Iemanjá. Entre milhares de fiéis e turistas que coloriram o bairro do Rio Vermelho de branco e azul, inúmeros famosos marcaram presença na capital baiana para homenagear a orixá.

A celebração, que começou ainda na alvorada e contou com festas pré-Iemanjá, reuniu atores, cantores e apresentadores. Entre os nomes que prestigiaram os festejos estão as famosas Alinne Moraes, Bebel Gilberto e Lívia Andrade.

Além da rapper Ebony, que passou por Salvador cumprindo agenda e aproveitou para interagir com fãs durante a festa.

Nem tudo, porém, foi só celebração. O ator André Gonçalves acabou sendo vítima de furto enquanto participava dos festejos no bairro do Rio Vermelho.

Artistas baianos também marcaram presença. O cantor O Kannalha e o músico Russo Passapusso participaram da homenagem e posaram ao lado da atriz Regina Casé, que acompanhou de perto as celebrações dedicadas à orixá.

Salvador celebra, no dia 2 de fevereiro, a Rainha do Mar, Iemanjá
Salvador celebra, no dia 2 de fevereiro, a Rainha do Mar, Iemanjá | Foto: Reprodução| Redes sociais

Além disso, as atrizes Sheron Menezes e Ingrid Guimarães foram vistas juntas curtindo o show da Timbalada, no Candeal Guetho Square, em Salvador, e aproveitaram o momento para celebrar Iemanjá.

Salvador celebra, no dia 2 de fevereiro, a Rainha do Mar, Iemanjá
Salvador celebra, no dia 2 de fevereiro, a Rainha do Mar, Iemanjá | Foto: Reprodução| Redes sociais

x