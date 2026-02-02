Ex-global é vítima de roubo em Salvador e desabafa: "Insegurança"

André Gonçalves fez novelas da Globo como Vamp e A Próxima Vítima - Foto: Reprodução

De passagem por Salvador para participar da Festa de Iemanjá, o ator, diretor e produtor André Gonçalves foi vítima de furto na capital baiana. Famoso por protagonizar diversas novelas da Globo como Vamp e A Próxima Vítima – onde formou o primeiro casal LGBT aceito pelo público –, ele contou que teve o celular levado no meio da multidão e aproveitou para alertar seguidores sobre possíveis tentativas de golpe em seu nome.

“Vim passar alguns dias em Salvador e tive a infelicidade de ser furtado, levaram meu celular no meio da multidão, o que é uma grande pena. Me senti muito seguro, muito protegido, tinha muita polícia por todos os lados, mas infelizmente fui mais uma vítima da insegurança deste país. Então, se alguém receber uma mensagem em meu nome, seja pelo WhatsApp ou redes sociais, não sou eu. Por sorte, o que levaram foi o meu telefone reserva”, disse.

Apesar do episódio, André fez questão de reafirmar seu carinho pela Bahia. Em entrevista ao Portal A TARDE, o artista falou sobre sua ligação afetiva e espiritual com Salvador e com a Festa de Iemanjá. Segundo ele, a relação com a cidade vem de longa data.

“Estive em Salvador pela primeira vez em 1987 para fazer uma obra de Jorge Amado, então eu estou muito ligado a essa questão, que eu acho que é cultural, mas também religiosa e é importante”, afirmou.

Questionado se a viagem tinha outro motivo além da festa, André foi direto: “Venho só para a festa”. O ator contou ainda que chegou à capital baiana na última quinta-feira e que sua passagem pela cidade é curta por conta de compromissos profissionais no Rio de Janeiro. “Eu vou embora porque eu trabalho lá no Rio. Terça e quarta”, explicou.

Para ele, participar da celebração tem um significado especial. “É voltar à minha raiz”. André também contou que não veio sozinho e que, mesmo em meio à agenda apertada, pretende seguir aproveitando o evento. “Estou com uns amigos aí. Na verdade, estou indo pro hotel para trabalhar um pouco e daqui a pouco eu volto pra cá de novo".