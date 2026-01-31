Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VÍDEO

Apresentadora comete gafe com ator de Três Graças: "Não sou eu"

ator corrigiu a informação durante a entrevista; veja vídeo

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

31/01/2026 - 14:36 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Situação aconteceu quando a apresentadora Maria Beltrão cometeu uma gafe
Situação aconteceu quando a apresentadora Maria Beltrão cometeu uma gafe -

O programa É de Casa cometeu uma gafe neste sábado, 31, durante a participação do ator e dublador Paulo Mendes.

A produção exibiu um trecho de um trabalho atribuído a ele, mas a voz mostrada não era a do artista, o que gerou um climão no estúdio.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Relembre todas as desclassificações da história do Big Brother Brasil
Lázaro Ramos celebra 20 anos do Espelho e revisita vozes silenciadas
”Raça desgraçada”: apresentador famoso é condenado por discurso transfóbico ao vivo

A situação aconteceu quando a apresentadora Maria Beltrão comentou que Paulo Mendes dublou Elton John no filme Rocketman, filme de 2019. Ela mostrou um trecho da produção, mas não era a voz do ator que estava na tela.

Ao perceber o erro, o convidado corrigiu a informação imediatamente. “Esse não sou eu. Eu fiz ele criança”, retrucou Paulo, afirmando que o trecho do filme em questão foi dublado por Andreas Avanchini. “Esse cara é um grande dublador, que, inclusive, é um dos meus grandes ídolos”, completou o ator de Três Graças, em seguida.

Depois da correção no ar, Maria Beltrão reagiu em tom de leveza à confusão. “Desculpa aí, hein Andreas… Pelo menos mostramos”, brincou Maria Beltrão. O programa É de Casa cometeu a gafe ao mostrar uma imagem de um trabalho que não foi feito pelo o famoso.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por É De Casa (@edecasanasredes)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

televisão Três Graças

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Situação aconteceu quando a apresentadora Maria Beltrão cometeu uma gafe
Play

Marina Sena se manifesta após Juliano Floss ser confirmado no BBB 26

Situação aconteceu quando a apresentadora Maria Beltrão cometeu uma gafe
Play

Repórter do SBT é assaltada durante transmissão ao vivo; veja

Situação aconteceu quando a apresentadora Maria Beltrão cometeu uma gafe
Play

Conversa picante entre homens em reality da Globo viraliza

Situação aconteceu quando a apresentadora Maria Beltrão cometeu uma gafe
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

x