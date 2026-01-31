Apresentadora comete gafe com ator de Três Graças: "Não sou eu"

Siga o A TARDE no Google

Situação aconteceu quando a apresentadora Maria Beltrão cometeu uma gafe - Foto: Reprodução | TV Globo

O programa É de Casa cometeu uma gafe neste sábado, 31, durante a participação do ator e dublador Paulo Mendes.

A produção exibiu um trecho de um trabalho atribuído a ele, mas a voz mostrada não era a do artista, o que gerou um climão no estúdio.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A situação aconteceu quando a apresentadora Maria Beltrão comentou que Paulo Mendes dublou Elton John no filme Rocketman, filme de 2019. Ela mostrou um trecho da produção, mas não era a voz do ator que estava na tela.



Ao perceber o erro, o convidado corrigiu a informação imediatamente. “Esse não sou eu. Eu fiz ele criança”, retrucou Paulo, afirmando que o trecho do filme em questão foi dublado por Andreas Avanchini. “Esse cara é um grande dublador, que, inclusive, é um dos meus grandes ídolos”, completou o ator de Três Graças, em seguida.

Depois da correção no ar, Maria Beltrão reagiu em tom de leveza à confusão. “Desculpa aí, hein Andreas… Pelo menos mostramos”, brincou Maria Beltrão. O programa É de Casa cometeu a gafe ao mostrar uma imagem de um trabalho que não foi feito pelo o famoso.