Apresentador planeja construção de hotel em emissora de TV brasileira

O empreendimento pretende revolucionar o canal - Foto: Ilustratativa | Freepik

Ratinho está pensando em construir um empreendimento de luxo no SBT. Apresentador da emissora, ele expôs o desejo de criar um hotel associado ao canal, como forma de integrar o lazer ao trabalho.

A ideia foi revelada durante a participação dele no podcast ‘Os Nagles, Empreendedores do Brasil’. “Pedi ao SBT o lote da Anhanguera. Queria fazer ali um empreendimento, um hotel”, disse ele.

“Seria ótimo ter um hotel ali. Perto de tudo, e ainda com a marca do SBT do lado”, completou o famoso, que ainda não teve seu pedido atendido pela gestão atual da emissora, que pertencia a Silvio Santos.

Vale lembrar que Ratinho tem investido cada vez mais no setor imobiliário. Representante do Grupo Massa, o comunicador virou sócio do resort Morro dos Anjos, em Bandeirantes (PR), em 2021. Já em 2024 ele se tornou investidor de um clube de luxo em Alphaville, na Grande São Paulo.