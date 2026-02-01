Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

LUXO E LAZER

Apresentador planeja construção de hotel em emissora de TV brasileira

O comunicador revelou que já conversou com os donos do canal

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

01/02/2026 - 15:51 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
O empreendimento pretende revolucionar o canal
O empreendimento pretende revolucionar o canal -

Ratinho está pensando em construir um empreendimento de luxo no SBT. Apresentador da emissora, ele expôs o desejo de criar um hotel associado ao canal, como forma de integrar o lazer ao trabalho.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Carlos Roberto Massa (@oratinho)

A ideia foi revelada durante a participação dele no podcast ‘Os Nagles, Empreendedores do Brasil’. “Pedi ao SBT o lote da Anhanguera. Queria fazer ali um empreendimento, um hotel”, disse ele.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Ator da Globo tem mansão milionária decorada como casa de “avó”
Apresentadora comete gafe com ator de Três Graças: "Não sou eu"
Relembre todas as desclassificações da história do Big Brother Brasil

“Seria ótimo ter um hotel ali. Perto de tudo, e ainda com a marca do SBT do lado”, completou o famoso, que ainda não teve seu pedido atendido pela gestão atual da emissora, que pertencia a Silvio Santos.

Vale lembrar que Ratinho tem investido cada vez mais no setor imobiliário. Representante do Grupo Massa, o comunicador virou sócio do resort Morro dos Anjos, em Bandeirantes (PR), em 2021. Já em 2024 ele se tornou investidor de um clube de luxo em Alphaville, na Grande São Paulo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

hotel Ratinho SBT

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O empreendimento pretende revolucionar o canal
Play

Marina Sena se manifesta após Juliano Floss ser confirmado no BBB 26

O empreendimento pretende revolucionar o canal
Play

Repórter do SBT é assaltada durante transmissão ao vivo; veja

O empreendimento pretende revolucionar o canal
Play

Conversa picante entre homens em reality da Globo viraliza

O empreendimento pretende revolucionar o canal
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

x