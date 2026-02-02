Festa de Iemanjá: o que não levar para não ser barrado nos portais

Ao menos quatro portais de abordagem foram instalados na festa - Foto: Jair Mendonça | Ag. A TARDE

Desde a madrugada do dia 1º de fevereiro, o Rio Vermelho está sendo tomado pela única manifestação popular dedicada exclusivamente a um orixá em Salvador, a Festa de Iemanjá. O evento, que une o sagrado e o profano, reúne milhares de pescadores, devotos, fiéis e turistas para celebrar a Rainha do Mar.

Devido ao número volumoso de pessoas que celebram a manifestação popular, foram instalados equipamentos de segurança para garantir a realização de um evento sem grandes incidentes ou agravantes.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA) planejou um esquema de segurança com 1.152 policiais, peritos e bombeiros para garantir a tranquilidade para fiéis, moradores, comerciantes e turistas.

Em mais um ano, assim como outros eventos realizados na capital baiana e algumas cidades da Bahia, portais de abordagens foram instalados para realizar uma revista minuciosa durante a realização do evento. Policiais militares da Bahia estão em prontidão com detectores de metais para barrar a entrada de objetos não permitidos no evento que começou na madrugada de domingo, 1º.

De acordo com a aspirante PM Sara Leite explica como funcionam os portais de abordagem e o que não pode levar para a Festa de Iemanjá.

Como funciona

Ao menos quatro portais de abordagens estão montados no Rio Vermelho. Cada equipamento conta com quatro patrulhas da PMBA para fazer abordagens com baias específicas para mulheres e homens e garantir acesso facilitado a pessoas com dificuldade de locomoção.

Além dos portais de abordagem, também estão instalados nove postos elevados de observação e uma plataforma elevada, ampliando o campo de visão e a capacidade de pronta resposta.

De acordo com a aspirante Sara Leite, o evento é volumoso em termos de pessoas, o que acaba intensificando ainda mais a operação dos agentes de segurança pública.

“Então há furtos que ocorrem aqui na região porque o evento reúne muita gente, então acaba atraindo público. Então a gente está aqui nessa contenção para evitar que adentre no circuito da festa com objetos proibidos”

Objetos proibidos

Entre os objetos que são apreendidos e que devem ser evitados para a festa, estão materiais perforocortantes como tesouras, facas, que são considerados armas brancas e podem ser potencialmente utilizados para algum tipo de agravante.

“Objetos também como vidro, que pode ser também utilizado potencialmente como arma. E as armas que são apreendidas, armas de fogo, se forem ilegais, mas como sabemos. Existe uma parcela de pessoas que tem a autorização e porte para ser utilizada, fazemos esse controle e essa notificação em sistema, notificando as pessoas que adentraram de forma autorizada no circuito com armamento”, explica a agente.

Entorpecentes quando são encontrados também são apreendidos, as pessoas com o porte são conduzidas para um dos postos policiais.

Sistema de reconhecimento facial

O esquema contará ainda com câmeras de monitoramento, com Reconhecimento Facial, Plataforma de Observação Elevada (POE), que são instalados nos portais. Além disso, drones, embarcações e aeronaves, também foram incluídos no pacote de segurança da festa, para ampliar a capacidade de vigilância e agilizar o tempo de resposta das equipes em campo.

Ainda de acordo com comandante dos portais de abordagem, os equipamentos são montados antes para que a segurança da festa aconteça também de forma antecipada.

“No dia anterior, na sexta, no sábado e domingo, já há um aparato montado. Qualquer notificação que seja de identificação de alguém com busca e apreensão ou de qualquer tipo, essa pessoa vai ser conduzida e a polícia vai fazer o papel dela de deixar a festa e a sociedade ainda mais segura e deixar o pessoal que vem aqui pra curtir, pra entregar as suas oferendas e estejam mais seguros no local”, finaliza ela.