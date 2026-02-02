Fé consciente: presentes sustentáveis marcam o 2 de fevereiro no Rio Vermelho

Tassi, no 2 de fevereiro - Foto: Luiza Nascimento/Ag. A TARDE

No dia 2 de fevereiro, a Festa de Iemanjá em Salvador também é marcada por escolhas conscientes em respeito ao mar, considerado a casa da Rainha das Águas. No Rio Vermelho, devotos têm optado por oferendas mais simples, reforçando a preocupação com a preservação do meio ambiente sem abrir mão da fé e da tradição.

É o caso de Simone, frequentadora assídua da celebração. Todos os anos, ela marca presença levando apenas flores e alfazema para saudar Iemanjá. “Uso só o líquido da alfazema e depois descarto o recipiente no lixo. A gente precisa proteger o meio ambiente”, explicou.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Tassi, que frequenta a festa todos os anos, conta que sempre vai ao Rio Vermelho para agradecer. “Eu venho aqui ao mar e só tenho a agradecer a Iemanjá pela proteção, pedindo cada vez mais proteção, saúde para todos nós e paz para este país e para o mundo”, afirmou.

Ela também demonstra preocupação com o meio ambiente. “Eu derramo a alfazema, não jogo o vidro no mar e retiro os plásticos das flores. Jogo apenas as flores e o líquido da alfazema. Não trago outros materiais, porque acho que isso acaba poluindo muito o ambiente”, explicou.

Tassi, no 2 de fevereiro | Foto: Luiza Nascimento/Ag. A TARDE

Alane também participa da Festa de Iemanjá todos os anos, mantendo uma tradição que aprendeu com a mãe. Devota da orixá, ela conta que a relação com Iemanjá vem desde a infância e se fortaleceu ao longo do tempo. “Acredito muito. Sou devota, tenho Iemanjá tatuada no corpo e venho para agradecer, pedir proteção, prosperidade e amor para mim e para minha família”, afirmou.

Alane explica que a escolha pelas oferendas também é consciente. “As flores são a melhor opção. A gente não joga o vidro na água, apenas o líquido. É pensando na preservação do meio ambiente, porque o mar é a casa da gente. Não é porque é festa que pode fazer de qualquer forma. Iemanjá não gostaria disso”, destacou.



| Foto: Luiza Nascimento/Ag. A TARDE

Para Carmen, Iemanjá representa proteção, prosperidade, amor e tranquilidade no dia a dia. “Ela nos proporciona muitas coisas boas. É a nossa proteção”, afirmou.