Apresentadora faz revelação surpreende sobre sexo na menopausa

A famosa também falou sobre os sintomas da menopausa - Foto: Reprodução | Instagram

Fernanda Lima abriu o coração e revelou alguns dos sintomas que sentiu durante a menopausa. Casada com o modelo Rodrigo Hilbert, a apresentadora revelou que tem usado algumas estratégias para fazer sexo com o marido.

Em entrevista à Marie Claire, a famosa contou que tem usado o lubrificante durante as relações. “Vai ajudar e vai ser melhor. Só que não era uma coisa que fazia parte da minha nécessaire, e hoje em dia faz parte da minha nécessaire”, disse ela.

“Por muito tempo, diziam que era um mercado para gays. Que bom que a gente vai pisando nesses tabus todos, e de repente [podemos dizer]: 'Nossa, eu amo lubrificante'”, completou ela.

Sintomas da menopausa

Durante o bate-papo, a famosa também afirmou que está aprendendo a lidar com os sintomas. “Todos os outros sintomas que tive, que são muito piores que falta de libido, não foram exatamente levados em conta pela mídia toda. As mulheres, claro, estão ligadas, juntas, se olhando e se entendendo, mas não foi [tão divulgado]”, disparou.

“É como se eu tivesse meio que aprendido a lidar, não é que parou totalmente os sintomas. Óbvio que irritabilidade, insônia de não conseguir dormir, a falta de libido, uma série de coisas [seguem presentes]”, concluiu.