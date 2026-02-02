Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DISPUTADA

Virginia revela que recusou convite da Globo; saiba o motivo

A influenciadora saiu recentemente do SBT

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

02/02/2026 - 22:39 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
A famosa não faz mais parte do SBT
A famosa não faz mais parte do SBT -

Virginia Fonseca revelou que recebeu um convite da TV Globo para participar da programação. Ex-funcionária do SBT, a influenciadora contou que foi chamada para fazer parte de uma atração do programa ‘Domingão’, comandado por Luciano Huck.

Entretanto, a loira afirmou que não aceitou por ter vergonha. “O Luciano me chamou para fazer o Lip Sync, só que eu não consigo, eu morro de vergonha”, disse ela, em entrevista ao jornalista Leo Dias.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Apresentadora faz revelação surpreende sobre sexo na menopausa
Mamãe do ano? Jojo Todynho abre o jogo sobre gravidez
Lipo na região íntima? Paolla Oliveira abre o jogo sobre cirurgia

No quadro, a famosa teria que se fantasiar de alguma cantora e fazer um número musical, duelando com seu amigo Lucas Guedez, com quem apresentava um programa no SBT.

“Muito legal, só que eu morro de vergonha. As pessoas acham que eu não tenho vergonha, mas eu tenho. Lá eu tenho que ensaiar uma performance para apresentar, e eu ia tremer. Eu falei: ‘Luciano, agora, no momento, eu não dou conta’”, concluiu.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

TV Globo Virginia Fonseca

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A famosa não faz mais parte do SBT
Play

Claudia Leitte revela tática espiritual para lidar com críticas

A famosa não faz mais parte do SBT
Play

Marina Sena se manifesta após Juliano Floss ser confirmado no BBB 26

A famosa não faz mais parte do SBT
Play

Bruna Marquezine e Shawn Mendes dão beijão no Ano Novo; vídeo

A famosa não faz mais parte do SBT
Play

Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

x