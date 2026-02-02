Virginia revela que recusou convite da Globo; saiba o motivo

A famosa não faz mais parte do SBT - Foto: Reprodução | Instagram

Virginia Fonseca revelou que recebeu um convite da TV Globo para participar da programação. Ex-funcionária do SBT, a influenciadora contou que foi chamada para fazer parte de uma atração do programa ‘Domingão’, comandado por Luciano Huck.

Entretanto, a loira afirmou que não aceitou por ter vergonha. “O Luciano me chamou para fazer o Lip Sync, só que eu não consigo, eu morro de vergonha”, disse ela, em entrevista ao jornalista Leo Dias.

No quadro, a famosa teria que se fantasiar de alguma cantora e fazer um número musical, duelando com seu amigo Lucas Guedez, com quem apresentava um programa no SBT.

“Muito legal, só que eu morro de vergonha. As pessoas acham que eu não tenho vergonha, mas eu tenho. Lá eu tenho que ensaiar uma performance para apresentar, e eu ia tremer. Eu falei: ‘Luciano, agora, no momento, eu não dou conta’”, concluiu.