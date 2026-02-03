Menu
FAMOSOS

Lore Improta troca nome do segundo filho e motivo surpreende

Casal de artistas são pais da pequena Liz

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

03/02/2026 - 15:46 h

O casal Léo Santana e Lore Improta estão à espera do seu segundo filho
O casal Léo Santana e Lore Improta estão à espera do seu segundo filho -

O casal Léo Santana e Lore Improta estão à espera do seu segundo filho. Entretanto, os famosos chocaram ao contar aos seguidores que mudaram o nome do filho, que iria se chamar Lorenzo, já decidido desde a primeira gravidez.

Durante participação no programa Encontro, da TV Globo, a dançarina revelou que o motivo de ter alterado o nome da criança era por conta da filha mais velha.

“Todo mundo lá tem direito a voto, então, na escolha do nome. É, e ela não ia pra Lorenzo de jeito nenhum. Aí eu falei, ela, a gente vai ter que dar um jeito em outro nome aqui”, disse.

Com a negação de Liz com o nome do irmão, o casal apostou em um novo nome, mas surpreende ao contar que irá manter o simbolismo do L na família ao ser questionada. “Vai manter a tradição do L? Vamos. Mas o L da gente é que três L agora, né? Agora vai entrar o quarto L”, revelou.

Antes da revelação da dançarina, Leo Santana durante evento da Noite da Aclamação, já tinha comentado sobre a mudança do nome e sobre como liz foi crucial para decisão. “É porque o que confundiu muita gente foi a Liz, né? A Liz ficava falando diversos nomes, menos Lorenzo. Eu digo: ‘Ai, estragou’. Estamos com o B.O. pra resolver aí. Mas já decidimos.”

Veja:

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por JEISIVAM / FUTRICAS E FOFOCAS (@futricasefofocas)

x