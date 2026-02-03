Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VIRALIZOU

Virginia usa coleira com nome de Vini Jr. e web reage: "Cadela"

Influenciadora chamou atenção ao recriar uma icônica fantasia

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

03/02/2026 - 12:24 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Influenciadora chamou atenção ao recriar uma icônica fantasia
Influenciadora chamou atenção ao recriar uma icônica fantasia -

Virginia Fonseca chamou atenção ao recriar uma icônica fantasia usada pela ex-modelo Luma de Oliveira. As fotos fazem parte de um ensaio que reedita e homenageia grandes looks da história do Carnaval. Porém, um detalhe específico se destacou na produção da influenciadora: a coleira com o nome do namorado, Vini Jr.

No desfile da Tradição de 1998, Luma se fantasiou de onça-preta. O traje se destacou pela sensualidade e por um detalhe que roubou a cena na época: o nome do então marido Eike Batista no pescoço. Virginia, ao recriar, aproveitou a chance para colocar o nome do amado.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Na época, falaram que a Luma estava sendo submissa ao marido. Não vejo com esse olhar. Acredito que ela era apaixonada e quis exaltar o marido em um momento em que estava sendo exaltada. Casal é isso: os dois crescem juntos, somam, porque, se não for uma soma, não tem sentido estar junto", disse a loira ao gshow.

Mãe de três filhos, Virginia ressaltou a ideia de que, mesmo usando coleira, não é submissa. "Não sou nada submissa, dá para perceber, né? Não dependo de homem. Tenho minha vida, minha carreira, meus filhos e estou com a minha coleira aqui, de Vini, porque eu o amo. É isso! Quero que ele faça parte desse momento junto comigo”, disse.

Após o ensaio, Virginia Fonseca pediu acesso às fotos sem tratamento para enviar ao namorado. "Ele não sabia. Só falei assim: 'Vou fotografar para o gshow, de Luma', e mandei uma foto do rosto. Aí a gente fez aqui e vou mandar para ele, vamos ver a reação. Ele vai falar que sou maluca. Ele sempre fala: 'Você é a mais maluca que eu já conheci na vida'", disse ela, visivelmente se divertindo, na ocasião.

Veja a fantasia:

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Virginia (@virginia)

Nas redes sociais, os internautas fizeram diversos comentários sobre a fantasia de Virginia. “Se contar lá fora que essa pessoa era casada, tem três filhos, se separou e agora vive como uma adolescente, usando coleira de cachorro com nome do novo namorado… dificilmente acreditam. Filhos costumam trazer maturidade e vergonha na cara, pelo visto, aqui não rolou”, comentou uma pessoa.

“Cadela do Vini jr ? É isso mesmo”, disparou outra. Mais uma escreveu: “Na coleira devia estar escrito bets ou dinheiro”.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

carnaval vini jr Virginia Fonseca

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Influenciadora chamou atenção ao recriar uma icônica fantasia
Play

Claudia Leitte revela tática espiritual para lidar com críticas

Influenciadora chamou atenção ao recriar uma icônica fantasia
Play

Marina Sena se manifesta após Juliano Floss ser confirmado no BBB 26

Influenciadora chamou atenção ao recriar uma icônica fantasia
Play

Bruna Marquezine e Shawn Mendes dão beijão no Ano Novo; vídeo

Influenciadora chamou atenção ao recriar uma icônica fantasia
Play

Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

x