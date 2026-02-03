Virginia usa coleira com nome de Vini Jr. e web reage: "Cadela"

Influenciadora chamou atenção ao recriar uma icônica fantasia - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Virginia Fonseca chamou atenção ao recriar uma icônica fantasia usada pela ex-modelo Luma de Oliveira. As fotos fazem parte de um ensaio que reedita e homenageia grandes looks da história do Carnaval. Porém, um detalhe específico se destacou na produção da influenciadora: a coleira com o nome do namorado, Vini Jr.

No desfile da Tradição de 1998, Luma se fantasiou de onça-preta. O traje se destacou pela sensualidade e por um detalhe que roubou a cena na época: o nome do então marido Eike Batista no pescoço. Virginia, ao recriar, aproveitou a chance para colocar o nome do amado.

"Na época, falaram que a Luma estava sendo submissa ao marido. Não vejo com esse olhar. Acredito que ela era apaixonada e quis exaltar o marido em um momento em que estava sendo exaltada. Casal é isso: os dois crescem juntos, somam, porque, se não for uma soma, não tem sentido estar junto", disse a loira ao gshow.

Mãe de três filhos, Virginia ressaltou a ideia de que, mesmo usando coleira, não é submissa. "Não sou nada submissa, dá para perceber, né? Não dependo de homem. Tenho minha vida, minha carreira, meus filhos e estou com a minha coleira aqui, de Vini, porque eu o amo. É isso! Quero que ele faça parte desse momento junto comigo”, disse.

Após o ensaio, Virginia Fonseca pediu acesso às fotos sem tratamento para enviar ao namorado. "Ele não sabia. Só falei assim: 'Vou fotografar para o gshow, de Luma', e mandei uma foto do rosto. Aí a gente fez aqui e vou mandar para ele, vamos ver a reação. Ele vai falar que sou maluca. Ele sempre fala: 'Você é a mais maluca que eu já conheci na vida'", disse ela, visivelmente se divertindo, na ocasião.

Veja a fantasia:

Nas redes sociais, os internautas fizeram diversos comentários sobre a fantasia de Virginia. “Se contar lá fora que essa pessoa era casada, tem três filhos, se separou e agora vive como uma adolescente, usando coleira de cachorro com nome do novo namorado… dificilmente acreditam. Filhos costumam trazer maturidade e vergonha na cara, pelo visto, aqui não rolou”, comentou uma pessoa.

“Cadela do Vini jr ? É isso mesmo”, disparou outra. Mais uma escreveu: “Na coleira devia estar escrito bets ou dinheiro”.