Internado desde maio, Faustão recebe alta e segue tratamento em casa
Fausto Silva tinha deixado a UTI do Einstein no dia 13 de agosto
Por Redação
Fausto Silva, de 75 anos, recebeu alta do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, nesta quinta-feira (28), após passar três meses de internado.
De acordo com boletim médico divulgado pela unidade de saúde, Faustão está "bem clinicamente, com bom funcionamento dos órgãos transplantados". Ainda de acordo com o boletim, o paciente vai seguir com o "plano de cuidado em casa, com uso de imunossupressores e acompanhamento médico regular".
Faustão fez um transplante de fígado e um retransplante renal nos dias 6 e 7 de agosto e recebeu alta da UTI no dia 13 de agosto. Ele ficou internado desde 21 de maio em virtude de uma infecção bacteriana aguda com sepse.
Novos transplantes
Em 2023, ele passou por um transplante de coração e no início de 2024 recebeu seu primeiro rim. Muita gente chegou a questionar a rapidez dos procedimentos, já que as filas do SUS para receber os novos órgãos podem demorar anos.
Em 2023, ele passou por um transplante de coração e no início de 2024 recebeu seu primeiro rim. Muita gente chegou a questionar a rapidez dos procedimentos, já que as filas do SUS para receber os novos órgãos podem demorar anos.
Entretanto, o hospital garantiu que os transplantes ocorreram de forma correta, com o acionamento da Central de Transplantes do Estado de São Paulo e a confirmação de compatibilidade dos órgãos doados por um único doador.
Confira boletim:
