Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BOA NOTÍCIA

Internado desde maio, Faustão recebe alta e segue tratamento em casa

Fausto Silva tinha deixado a UTI do Einstein no dia 13 de agosto

Redação

Por Redação

28/08/2025 - 11:31 h
Faustão passou por dois transplantes em agosto
Faustão passou por dois transplantes em agosto -

Fausto Silva, de 75 anos, recebeu alta do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, nesta quinta-feira (28), após passar três meses de internado.

De acordo com boletim médico divulgado pela unidade de saúde, Faustão está "bem clinicamente, com bom funcionamento dos órgãos transplantados". Ainda de acordo com o boletim, o paciente vai seguir com o "plano de cuidado em casa, com uso de imunossupressores e acompanhamento médico regular".

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Faustão fez um transplante de fígado e um retransplante renal nos dias 6 e 7 de agosto e recebeu alta da UTI no dia 13 de agosto. Ele ficou internado desde 21 de maio em virtude de uma infecção bacteriana aguda com sepse.

Leia Também:

Faustão com chances mínimas? Saiba o estado de saúde do apresentador
Como está Faustão? Estado de saúde é revelado após transplantes
Faustão recebe alta da UTI; confira novo boletim médico
Filho de Faustão faz nova atualização sobre saúde do pai

Novos transplantes

Vale lembrar que Faustão realizou dois novos transplantes nas últimas semanas. O famoso recebeu um novo fígado e um rim durante sua internação no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde está desde o dia 21 de maio, em função de uma infecção bacteriana aguda com sepse.

Em 2023, ele passou por um transplante de coração e no início de 2024 recebeu seu primeiro rim. Muita gente chegou a questionar a rapidez dos procedimentos, já que as filas do SUS para receber os novos órgãos podem demorar anos.

Muita gente chegou a questionar a rapidez dos procedimentos, já que as filas do SUS para receber os novos órgãos podem demorar anos. Entretanto, o hospital garantiu que os transplantes ocorreram de forma correta, com o acionamento da Central de Transplantes do Estado de São Paulo e a confirmação de compatibilidade dos órgãos doados por um único doador.

Confira boletim:

Imagem ilustrativa da imagem Internado desde maio, Faustão recebe alta e segue tratamento em casa
| Foto: Divulgação

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

alta faustão hospital albert einstein

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Faustão passou por dois transplantes em agosto
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

Faustão passou por dois transplantes em agosto
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

Faustão passou por dois transplantes em agosto
Play

"Agressão gratuita", diz repórter vítima de ataque durante ao vivo em Salvador

Faustão passou por dois transplantes em agosto
Play

VÍDEO: Ana Maria Braga dança pagode baiano ao vivo no Mais Você

x