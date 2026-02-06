Mansão de Faustão é vendida por R$ 120 milhões: veja detalhes do imóvel

Siga o A TARDE no Google

Uma mansão que pertencia ao apresentador Fausto Silva, o Faustão, desde 2019, foi vendida por R$ 120 milhões. Localizada no Jardim Europa, bairro de alto padrão de São Paulo, a casa duplex fica em um residencial luxuoso, com taxa de condomínio no valor de R$ 36 mil mensal.

A propriedade está cercada por vias de trânsito e áreas verdes e tem vista ampla para o Parque do Povo, a Marginal Pinheiros e o Jóquei Clube de São Paulo.

A cobertura possui 1.413 m² de área privativa, distribuídos em dois pavimentos e conta com automação residencial, sistema de aspiração central, depósito privativo de 24 m² e 20 vagas de garagem.

Parte interna

No interior, a planta conta com quatro suítes, com possibilidade de reconfiguração para uma quinta.

Além disso, o imóvel conta com um living, ambiente amplo e integrado, composto por três ambientes que se conectam à área externa por amplas portas de vidro, garantindo iluminação natural do ambiente.

O projeto inclui pé-direito, a distância vertical entre o piso e o teto, de 3,6 metros, e também possui soluções voltadas ao isolamento térmico e acústico.

Espaços de lazer

Além da comodidade e funcionalidade dentro da mansão, o condomínio dispõe de diversos espaços voltados ao lazer e bem-estar.

São eles:

Quadra de tênis;

piscina climatizada;

academia;

sala de massagem;

salão de festas;

brinquedoteca.