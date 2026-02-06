Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

LUXO

Mansão de Faustão é vendida por R$ 120 milhões: veja detalhes do imóvel

Valor do condomínio é de R$ 36 mil e espaço conta com inúmeras áreas de lazer

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

06/02/2026 - 12:00 h | Atualizada em 06/02/2026 - 12:30

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Mansão de Faustão é vendida por R$ 120 milhões: veja detalhes do imóvel
-

Uma mansão que pertencia ao apresentador Fausto Silva, o Faustão, desde 2019, foi vendida por R$ 120 milhões. Localizada no Jardim Europa, bairro de alto padrão de São Paulo, a casa duplex fica em um residencial luxuoso, com taxa de condomínio no valor de R$ 36 mil mensal.

A propriedade está cercada por vias de trânsito e áreas verdes e tem vista ampla para o Parque do Povo, a Marginal Pinheiros e o Jóquei Clube de São Paulo.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A cobertura possui 1.413 m² de área privativa, distribuídos em dois pavimentos e conta com automação residencial, sistema de aspiração central, depósito privativo de 24 m² e 20 vagas de garagem.

Parte interna

No interior, a planta conta com quatro suítes, com possibilidade de reconfiguração para uma quinta.

Além disso, o imóvel conta com um living, ambiente amplo e integrado, composto por três ambientes que se conectam à área externa por amplas portas de vidro, garantindo iluminação natural do ambiente.

Imagem ilustrativa da imagem Mansão de Faustão é vendida por R$ 120 milhões: veja detalhes do imóvel
| Foto: Reprodução

Leia Também:

Mansão de Ana Hickmann vai a leilão por R$ 35 milhões
Campo de futebol e mais: saiba como é a mansão de Lucas Paquetá
Ator da Globo tem mansão milionária decorada como casa de “avó”

O projeto inclui pé-direito, a distância vertical entre o piso e o teto, de 3,6 metros, e também possui soluções voltadas ao isolamento térmico e acústico.

Espaços de lazer

Além da comodidade e funcionalidade dentro da mansão, o condomínio dispõe de diversos espaços voltados ao lazer e bem-estar.

São eles:

  • Quadra de tênis;
  • piscina climatizada;
  • academia;
  • sala de massagem;
  • salão de festas;
  • brinquedoteca.
Imagem ilustrativa da imagem Mansão de Faustão é vendida por R$ 120 milhões: veja detalhes do imóvel
| Foto: Reprodução

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cobertura duplex condomínio de alto padrão espaços de lazer imóveis de luxo São Paulo Jardim Europa mansão Fausto Silva

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Claudia Leitte revela tática espiritual para lidar com críticas

Play

Marina Sena se manifesta após Juliano Floss ser confirmado no BBB 26

Play

Bruna Marquezine e Shawn Mendes dão beijão no Ano Novo; vídeo

Play

Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

x