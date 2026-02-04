Mansão de Ana Hickmann vai a leilão por R$ 35 milhões

- Foto: Reprodução

A mansão em que a apresentadora Ana Hickmann morava com o ex-marido, Alexandre Corrêa, no município de Itu, em São Paulo, vai a leilão com lance inicial de R$ 35 milhões. A Justiça interrompeu a venda direta do imóvel e determinou a hasta pública para quitação de dívidas.

Em decisão, o juiz Guilherme Madeira Dezem, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP), estabeleceu que a venda do imóvel penhorado será realizada através de um leilão judicial online, em uma plataforma especializada.

O arrematador deverá efetuar o pagamento à vista em até 24 horas e pagar uma comissão de 5% ao leiloeiro. A mansão deve ser repassada exatamente no estado em que se encontra, portanto, o comprador será responsável por verificar as condições do local e assumir eventuais dívidas, com exceção de débitos fiscais, conforme previsto em lei.

Imóvel estava à venda

Antes da decisão judicial, a mansão estava à venda por R$ 40 milhões em uma imobiliária, com o objetivo de usar o dinheiro para quitar dívidas atribuídas a Alexandre.

No entanto, a negociação foi interrompida a pedido da defesa dele, que alegou não ter sido consultada.

Já a equipe jurídica Ana Hickmann afirmou que Correa negociou e movimentou todos os valores sozinho, além de ter confessado a dívida sem questionar supostas irregularidades.

"Foi indicado um imóvel avaliado em R$ 35 milhões como garantia para o pagamento de uma suposta dívida de aproximadamente R$ 700 mil, o que configura excesso de garantias. Essa situação será questionada e impugnada pelos advogados de Ana Hickmann."

Outras polêmicas envolvendo a mansão

Em 11 de novembro de 2023, na mesma mansão, Ana Hickmann denunciou Alexandre Correa por lesão corporal e violência doméstica, o que deu início à separação.



Em dezembro de 2023, uma financeira de Tatuí (SP) tentou apreender o o imóvel, devido a uma dívida de R$ 1,7 milhão, mas o pedido foi negado.

Já em agosto de 2024, a casa foi colocada em venda. No entanto, a justiça negou a negociação em novembro do mesmo ano, a pedido de seu ex-marido, Alexandre Correa, por causa das disputas judiciais e dívidas.

Sobre a mansão

Com cerca de 6 mil metros quadrados de terreno e 2,6 mil metros quadrados de área construída, o imóvel se tornou um dos símbolos da trajetória da artista.

Inicialmente usada apenas como casa de verão, a propriedade virou lar oficial da família. O imóvel, que chegou a virar um reality próprio no canal do YouTube da apresentadora, reflete o estilo sofisticado de Ana Hickmann.

Com visual impressionante, a residência frequentemente viraliza nas redes por sua piscina enorme e decoração elegante em todos os ambientes.