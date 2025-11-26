Luxo e polêmica: saiba o valor da mansão de Ana Hickmann

Mansão de Ana Hickmann - Foto: Reprodução| Redes sociais

A famosa mansão de Ana Hickmann voltou a ser tema nas redes sociais. A apresentadora, que já enfrentou diversas polêmicas na Justiça, segue tendo sua residência em Itu, no interior de São Paulo, entre os assuntos mais comentados pelos fãs. O valor do imóvel choca internautas.

Com cerca de 6 mil metros quadrados de terreno e 2,6 mil metros quadrados de área construída, o imóvel é avaliado em aproximadamente R$ 40 milhões e se tornou um dos símbolos da trajetória da artista.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Mansão de Ana Hickmann

Inicialmente usada apenas como casa de verão, a propriedade agora é o lar oficial da família e foi marcada por polêmicas.

Em agosto de 2024, a casa foi colocada em venda. No entanto, a justiça negou a negociação em novembro do mesmo ano, a pedido de seu ex-marido, Alexandre Correa, por causa das disputas judiciais e dívidas.

O imóvel, que chegou a virar um reality próprio no canal do YouTube da apresentadora, reflete o estilo sofisticado de Ana Hickmann. Com visual impressionante, a residência frequentemente viraliza nas redes por sua piscina enorme e decoração elegante em todos os ambientes.