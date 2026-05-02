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VIRALIZOU

Boninho rompe o silêncio sobre expulsão de Ana Paula do BBB 16

Ana Paula foi a vencedora da edição deste ano do reality da Globo

Edvaldo Sales
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Ana Paula foi a vencedora da edição deste ano do reality da Globo
Ana Paula foi a vencedora da edição deste ano do reality da Globo - Foto: Reprodução | TV Globo

Boninho deu uma declaração sobre Ana Paula Renault que viralizou nas redes sociais neste sábado, 2. Ele contou contou bastidores da expulsão da jornalista no BBB 16. A loira, que voltou como veterano no reality deste ano, foi consagrada a campeã da edição.

Segundo o ex-diretor da Globo, que atualmente dirige a ‘Casa do Patrão’ na Record, caso Ana Paula não tivesse sido expulsa do BBB 16, por agredir um outro participante, ela seria a campeã na ocasião. Munik Nunes foi quem levou o prêmio milionário naquele ano.

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“Eu sempre adorei a Ana Paula. Ela iria ganhar na primeira vez”, escreveu o ex-diretor. Além disso, Boninho contou que foi a “psicóloga” de Ana Paula Renault um dia antes de tudo acontecer: “Um dia antes dela ser eliminada, eu fui a ‘psicóloga’. Ela queria saber se estava bem, se o público estava gostando dela. Eu não podia falar, então tentei disfarçar”, contou.

O diretor sugeriu que a sister teria se desestabilizado após a conversa. “Acho que foi por isso que ela se auto eliminou. Eu até torci para o mala não pedir a expulsão dela, mas o pentelho pediu a cabeça dela. Ela nunca entendeu! Pena”, completou.

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Repercussão nas redes sociais

Após a declaração de Boninho, internautas passaram a relembrar falas antigas sobre os bastidores do programa, incluindo um comentário que envolve Pedro Bial.

O apresentador, que no BBB 16 era quem conduzia o reality, homenageou Ana Paula Renault no 'Domingão com Huck', na TV Globo, e enfatizou que ela seria a campeã naquela época.

“A Munik é humilhada de todas as formas, né? Já não bastava ter que ouvir da boca do próprio Pedro Bial que o BBB 16 era da Ana Paula, aí agora vem o Boninho confirmar mais uma vez o óbvio”, disse um internauta.

“Ah, mas era óbvio que ela ia ganhar o BBB 16 SIM, mas esse tipo de fala vindo do apresentador e do produtor do programa na época é sim desrespeitoso com a campeã”, comentou outra pessoa.

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