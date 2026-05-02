VIRALIZOU
Boninho rompe o silêncio sobre expulsão de Ana Paula do BBB 16
Ana Paula foi a vencedora da edição deste ano do reality da Globo
Boninho deu uma declaração sobre Ana Paula Renault que viralizou nas redes sociais neste sábado, 2. Ele contou contou bastidores da expulsão da jornalista no BBB 16. A loira, que voltou como veterano no reality deste ano, foi consagrada a campeã da edição.
Segundo o ex-diretor da Globo, que atualmente dirige a ‘Casa do Patrão’ na Record, caso Ana Paula não tivesse sido expulsa do BBB 16, por agredir um outro participante, ela seria a campeã na ocasião. Munik Nunes foi quem levou o prêmio milionário naquele ano.
“Eu sempre adorei a Ana Paula. Ela iria ganhar na primeira vez”, escreveu o ex-diretor. Além disso, Boninho contou que foi a “psicóloga” de Ana Paula Renault um dia antes de tudo acontecer: “Um dia antes dela ser eliminada, eu fui a ‘psicóloga’. Ela queria saber se estava bem, se o público estava gostando dela. Eu não podia falar, então tentei disfarçar”, contou.
O diretor sugeriu que a sister teria se desestabilizado após a conversa. “Acho que foi por isso que ela se auto eliminou. Eu até torci para o mala não pedir a expulsão dela, mas o pentelho pediu a cabeça dela. Ela nunca entendeu! Pena”, completou.
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Eu sempre adorei a Ana Paula, ela iria ganhar na primeira vez, um dia antes dela ser eliminada, eu fui a “psicóloga” rsrs ela queria saber se estava bem, se o público estava gostando dela. Eu não podia falar, então tentei disfarçar. Acho que foi por isso que ela se auto eliminou!…— J.B. Oliveira (@boninho) May 2, 2026
Repercussão nas redes sociais
Após a declaração de Boninho, internautas passaram a relembrar falas antigas sobre os bastidores do programa, incluindo um comentário que envolve Pedro Bial.
O apresentador, que no BBB 16 era quem conduzia o reality, homenageou Ana Paula Renault no 'Domingão com Huck', na TV Globo, e enfatizou que ela seria a campeã naquela época.
“A Munik é humilhada de todas as formas, né? Já não bastava ter que ouvir da boca do próprio Pedro Bial que o BBB 16 era da Ana Paula, aí agora vem o Boninho confirmar mais uma vez o óbvio”, disse um internauta.
“Ah, mas era óbvio que ela ia ganhar o BBB 16 SIM, mas esse tipo de fala vindo do apresentador e do produtor do programa na época é sim desrespeitoso com a campeã”, comentou outra pessoa.
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