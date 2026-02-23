Menu
TELEVISÃO

Gerluce morre em Três Graças? Ferrete arma atentado contra personagem

Novela vem movimentando as telinhas brasileiras

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

23/02/2026 - 17:21 h

A novela Três Graças vem movimentando as telinhas brasileiras com sua trama e promete fortes emoções nos próximos capítulos. Após ser encurralado pelos crimes que cometeu ao longo da história, Ferrete (Murilo Benício), decide agir contra uma de suas principais inimigas: Gerluce (Sophie Charlotte).

Na novela das nove da TV Globo, o empresário ordena ao seu capanga da Casa de Farinha, Vicente (Marcello Escorel), que torture Gerluce para descobrir o paradeiro do dinheiro escondido na estátua das Três Graças e, depois, a mate.

Paulinho (Romulo Estrela) também se torna alvo do plano criminoso. Essa, porém, não é a primeira vez que Ferrete interfere em sua vida: foi ele o mandante da morte do pai do policial.

Gerluce é torturada

Após conseguir arrancar a informação desejada por meio da tortura, Vicente recebe autorização para dar fim à vida da personagem, ficando vulnerável ao vilanismo de Ferrete.

O atentado acontece na cena em que Paulinho tenta pedir Gerluce em casamento. Com a vida dos personagens por um fio, a novela entra em uma fase de suspense policial.

O episódio está previsto para ir ao ar a partir do dia 16 de março, na TV Globo.

