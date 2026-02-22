Lázaro Ramos revela preparação de “teatro” para viver vilão em novela da Globo

Lázaro Ramos em A Nobreza do Amor - Foto: Reprodução / Globo

Falta pouco para o público conhecer uma faceta inédita de Lázaro Ramos na teledramaturgia. Na próxima novela das 18h da Globo, A Nobreza do Amor, que estreia no dia 16 de março, o ator baiano assume o desafio de interpretar seu primeiro grande vilão em novelas.

O famoso viverá Jendal, um primeiro-ministro ambicioso que arquiteta um golpe de Estado para se tornar rei.

Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, Lázaro revelou que o processo de construção desse personagem foge do padrão habitual da televisão. Segundo ele, o método escolhido se assemelha muito mais ao rigor do teatro do que ao ritmo acelerado das novelas.

"O que eu posso te dizer da preparação é que será uma novela que eu vou me preparar como teatro. Não será como as outras, que tem uma preparação no começo e depois eu entro naquela de decorar texto e fazer a cena. Estou tendo muito prazer em estudar como teatro", contou o ator.

Referências clássicas para novela

Para dar vida ao estrategista Jendal, Lázaro tem adotado uma rotina de estudos intensa e dinâmica. Ele conta que a preparação exige fôlego e que busca referências em clássicos da literatura mundial e no cinema contemporâneo do continente africano.

"Estou estudando todos os dias, com caderno de anotação, e não estudando sentado: levantando, estudando o físico desse personagem. Estou assistindo filmes de referência, lendo muito sobre o Iago, do Otelo (Shakespeare), que é um vilão que eu gosto muito, e assistindo muitos filmes africanos para poder ser influenciado por essa cultura que a novela celebra", detalhou Lázaro.

Parceria com baiano

A novela marca mais um capítulo na parceria de longa data entre Lázaro e o roteirista baiano Elísio Lopes Júnior, que assina a trama ao lado de Duca Rachid e Júlio Fischer. Com bom humor, o ator fez questão de ressaltar o vínculo familiar e profissional com o autor.

"Puxando sardinha para o nosso lado, é uma novela escrita por um baiano, o Elísio, que é meu parceiro de muitos anos e meu primo. Antes que me chamem de 'Nepo Baby', eu vou falar logo: o Elísio é meu primo sanguíneo e parceiro profissional há muito tempo", brincou.

Trama da Globo

Na história, Jendal é o primeiro-ministro do reino de Batanga. Movido pela sede de poder, ele trai a família real, ordena a execução de antigos aliados e consolida seu golpe através de um casamento forçado com a princesa Alika, interpretada por Duda Santos.

A produção mergulha na ancestralidade africana e nas narrativas afro-brasileiras, conectando o continente ao interior do Nordeste.

Para Lázaro, o comprometimento com o papel seguirá até o fim das gravações: "Vou fazer isso de agora até outubro. Esse é o desafio que eu me pus: estudar como se fosse uma peça de teatro a cada cena".