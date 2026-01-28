CONQUISTA HISTÓRICA
Lázaro Ramos celebra indicação histórica de Wagner Moura ao Oscar
Em entrevista exclusiva ao Cineinsite A TARDE, ator comenta emoção, orgulho e cuidado com o amigo após indicação inédita ao Oscar 2026
Por Beatriz Santos e Edvaldo Sales
Siga o A TARDE no Google
A indicação inédita de Wagner Moura ao Oscar 2026, na categoria Melhor Ator, pelo filme O Agente Secreto, foi recebida com emoção por Lázaro Ramos.
Em entrevista exclusiva ao Cineinsite A TARDE, o ator falou sobre o sentimento de orgulho ao ver o amigo e parceiro de longa data alcançar reconhecimento histórico no cinema mundial.
Leia Também:
Ao comentar a primeira mensagem enviada a Wagner Moura após a confirmação da indicação, Lázaro descreveu a intensidade do momento e não escondeu o impacto da notícia. “Eu mandei assim: ‘meu irmão, estou quase tendo um custipiu’. Só posso falar isso para a imprensa baiana e no jornal baiano. ‘Quase estou tendo um custipiu’.”
“É de um orgulho tamanho que eu acho lindo, porque, claro, a gente sempre valorizou o trabalho do Wagner, e a gente celebra ele aqui, mas vê-lo sendo aplaudido internacionalmente tem muito valor também”, disse.
A fala traduz o peso da conquista, já que Wagner Moura tornou-se o primeiro brasileiro indicado a Melhor Atorna história do Oscar.
Conversa de irmão além da celebração
Lázaro ressaltou que, além das felicitações, o diálogo com Wagner também envolve cuidado diante da intensa rotina que acompanha o sucesso internacional.
“E aí, claro, que a conversa é de irmão: parabenizar, celebrar, mas também mandar se cuidar, né? Porque vira uma rotina de trabalho muito intensa. Então, minha função também é essa. Não é só aplaudir e celebrar, é também dizer: ‘ó, beba água, se cuide, durma, cuidado aí e vá adiante’.”
Segundo ele, o contato entre os dois se intensificou nos últimos meses, acompanhando cada novo passo da trajetória do ator no circuito internacional. “Mas eu tenho mandado mensagens quase diárias para ele, porque cada entrevista que ele dá, cada prêmio que recebe, eu acho importante dizer: ‘parabéns, meu irmão, é isso aí, siga, e estamos orgulhosos de você’.”
Oscar 2026 e a trajetória de O Agente Secreto
Wagner Moura concorre ao prêmio de Melhor Ator ao lado de Timothée Chalamet (Marty Supreme), Leonardo DiCaprio (Uma Batalha Após a Outra), Michael B. Jordan (Pecadores) e Ethan Hawke (Blue Moon). A cerimônia do Oscar acontece no dia 15 de março, às 20h.
Além da indicação de Wagner, O Agente Secreto disputa ainda as categorias de Melhor Filme Internacional, Melhor Elenco e Melhor Filme. Com isso, o longa iguala o feito de Cidade de Deus, que concorreu em quatro categorias no Oscar de 2004.
Esta é apenas a segunda vez que o Brasil concorre a Melhor Filme. A primeira foi no Oscar 2025, com Ainda Estou Aqui.
O cinema nacional já marcou presença anteriormente nas categorias de atuação. Em 1999, Fernanda Montenegro foi indicada a Melhor Atriz por Central do Brasil. Em 2025, Fernanda Torres repetiu o feito com Ainda Estou Aqui. Em ambos os casos, as atrizes não levaram a estatueta, mas entraram para a história da premiação.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes