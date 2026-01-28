Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CONQUISTA HISTÓRICA

Lázaro Ramos celebra indicação histórica de Wagner Moura ao Oscar

Em entrevista exclusiva ao Cineinsite A TARDE, ator comenta emoção, orgulho e cuidado com o amigo após indicação inédita ao Oscar 2026

Beatriz Santos e Edvaldo Sales

Por Beatriz Santos e Edvaldo Sales

28/01/2026 - 16:09 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Lázaro Ramos celebrou a indicação de Wagner Moura no Oscar 2026
Lázaro Ramos celebrou a indicação de Wagner Moura no Oscar 2026 -

A indicação inédita de Wagner Moura ao Oscar 2026, na categoria Melhor Ator, pelo filme O Agente Secreto, foi recebida com emoção por Lázaro Ramos.

Em entrevista exclusiva ao Cineinsite A TARDE, o ator falou sobre o sentimento de orgulho ao ver o amigo e parceiro de longa data alcançar reconhecimento histórico no cinema mundial.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Da Bahia para o mundo: com Lázaro Ramos, ator mirim vai a Berlim com filme
Autora de 'Bridgerton' é confirmada na Bienal do Livro Bahia
O filme do Prime Video que é diferente de tudo que você já viu

Ao comentar a primeira mensagem enviada a Wagner Moura após a confirmação da indicação, Lázaro descreveu a intensidade do momento e não escondeu o impacto da notícia. “Eu mandei assim: ‘meu irmão, estou quase tendo um custipiu’. Só posso falar isso para a imprensa baiana e no jornal baiano. ‘Quase estou tendo um custipiu’.”

“É de um orgulho tamanho que eu acho lindo, porque, claro, a gente sempre valorizou o trabalho do Wagner, e a gente celebra ele aqui, mas vê-lo sendo aplaudido internacionalmente tem muito valor também”, disse.

A fala traduz o peso da conquista, já que Wagner Moura tornou-se o primeiro brasileiro indicado a Melhor Atorna história do Oscar.

Conversa de irmão além da celebração

Lázaro ressaltou que, além das felicitações, o diálogo com Wagner também envolve cuidado diante da intensa rotina que acompanha o sucesso internacional.

“E aí, claro, que a conversa é de irmão: parabenizar, celebrar, mas também mandar se cuidar, né? Porque vira uma rotina de trabalho muito intensa. Então, minha função também é essa. Não é só aplaudir e celebrar, é também dizer: ‘ó, beba água, se cuide, durma, cuidado aí e vá adiante’.”

Segundo ele, o contato entre os dois se intensificou nos últimos meses, acompanhando cada novo passo da trajetória do ator no circuito internacional. “Mas eu tenho mandado mensagens quase diárias para ele, porque cada entrevista que ele dá, cada prêmio que recebe, eu acho importante dizer: ‘parabéns, meu irmão, é isso aí, siga, e estamos orgulhosos de você’.”

Oscar 2026 e a trajetória de O Agente Secreto

Wagner Moura concorre ao prêmio de Melhor Ator ao lado de Timothée Chalamet (Marty Supreme), Leonardo DiCaprio (Uma Batalha Após a Outra), Michael B. Jordan (Pecadores) e Ethan Hawke (Blue Moon). A cerimônia do Oscar acontece no dia 15 de março, às 20h.

Além da indicação de Wagner, O Agente Secreto disputa ainda as categorias de Melhor Filme Internacional, Melhor Elenco e Melhor Filme. Com isso, o longa iguala o feito de Cidade de Deus, que concorreu em quatro categorias no Oscar de 2004.

Esta é apenas a segunda vez que o Brasil concorre a Melhor Filme. A primeira foi no Oscar 2025, com Ainda Estou Aqui.

O cinema nacional já marcou presença anteriormente nas categorias de atuação. Em 1999, Fernanda Montenegro foi indicada a Melhor Atriz por Central do Brasil. Em 2025, Fernanda Torres repetiu o feito com Ainda Estou Aqui. Em ambos os casos, as atrizes não levaram a estatueta, mas entraram para a história da premiação.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

lázaro ramos Oscar 2026 wagner moura

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Lázaro Ramos celebrou a indicação de Wagner Moura no Oscar 2026
Play

‘Netflix do governo’ será exibida nas escolas; entenda proposta

Lázaro Ramos celebrou a indicação de Wagner Moura no Oscar 2026
Play

Essa série curta e aclamada é a escolha perfeita para o fim de semana

Lázaro Ramos celebrou a indicação de Wagner Moura no Oscar 2026
Play

Filme anticapitalista, Star Wars e +: Wagner Moura após o Oscar

Lázaro Ramos celebrou a indicação de Wagner Moura no Oscar 2026
Play

Wagner Moura vai estrelar nova série do universo Star Wars

x