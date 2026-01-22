Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EMOÇÃO

Wagner Moura reage a indicação de ‘Melhor Ator’ no Oscar 2026

O filme ‘O Agente Secreto’ também recebeu outras três indicações

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

22/01/2026 - 21:58 h
O ator foi indicado nesta quinta-feira, 22
O ator foi indicado nesta quinta-feira, 22 -

Wagner Moura não consegue esconder sua felicidade com a indicação ao Oscar 2026. Concorrendo na categoria de ‘Melhor Ator’ pelo filme ‘O Agente Secreto’, o artista teve sua reação exposta por Leonardo Lacca, preparador de elenco do filme.

Em um post feito em seu perfil do Instagram, Leonardo contou que o baiano estava no avião quando recebeu sua ligação informando a notícia. “Waguinho mais uma vez ficou sabendo de uma notícia boa por mim. O caba (sic) estava no avião, com internet ruim e gente dormindo ao lado”, escreveu ele na legenda.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Reação de Wagner Moura
Reação de Wagner Moura | Foto: Reprodução | Instagram

Lacca ainda revelou uma das falas ditas pelo artista ao saber da indicação: “Léo, você é sempre o arauto das notícias incríveis quando estou em situação de não poder comemorar e abraçar ninguém”.

Leia Também:

'O Agente Secreto' tem meia-entrada para todos após indicação ao Oscar
Wagner Moura é homenageado pelo Vitória após indicação no Oscar
Famosa é a primeira ex-BBB indicada ao Oscar; saiba quem é

Por fim, o profissional garantiu que Wagner estava indo celebrar a notícia com a família. “Em Cannes, ele estava com uma equipe de desconhecidos. Ainda bem que ele já pousou, está indo pra casa abraçar os seus e comemorar sua indicação”, concluiu.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ator O Agente Secreto oscar Oscar 2026 wagner moura

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O ator foi indicado nesta quinta-feira, 22
Play

Filme anticapitalista, Star Wars e +: Wagner Moura após o Oscar

O ator foi indicado nesta quinta-feira, 22
Play

Wagner Moura vai estrelar nova série do universo Star Wars

O ator foi indicado nesta quinta-feira, 22
Play

Oscar 2026: onde assistir aos 10 indicados a Melhor Filme

O ator foi indicado nesta quinta-feira, 22
Play

Marty Supreme e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

x