Wagner Moura reage a indicação de ‘Melhor Ator’ no Oscar 2026

O ator foi indicado nesta quinta-feira, 22 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Wagner Moura não consegue esconder sua felicidade com a indicação ao Oscar 2026. Concorrendo na categoria de ‘Melhor Ator’ pelo filme ‘O Agente Secreto’, o artista teve sua reação exposta por Leonardo Lacca, preparador de elenco do filme.

Em um post feito em seu perfil do Instagram, Leonardo contou que o baiano estava no avião quando recebeu sua ligação informando a notícia. “Waguinho mais uma vez ficou sabendo de uma notícia boa por mim. O caba (sic) estava no avião, com internet ruim e gente dormindo ao lado”, escreveu ele na legenda.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Reação de Wagner Moura | Foto: Reprodução | Instagram

Lacca ainda revelou uma das falas ditas pelo artista ao saber da indicação: “Léo, você é sempre o arauto das notícias incríveis quando estou em situação de não poder comemorar e abraçar ninguém”.

Por fim, o profissional garantiu que Wagner estava indo celebrar a notícia com a família. “Em Cannes, ele estava com uma equipe de desconhecidos. Ainda bem que ele já pousou, está indo pra casa abraçar os seus e comemorar sua indicação”, concluiu.