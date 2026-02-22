SBT confirma transmissão de jogo decisivo e muda grade nesta semana

Siga o A TARDE no Google

Tiago Leifert fará a narração de jogo importante - Foto: Divulgação/ SBT

O SBT promoveu nova alteração na programação para garantir a exibição ao vivo de mais um confronto decisivo da UEFA Champions League na próxima terça-feira, 24.

A emissora brasileira transmitirá, a partir das 16h45 (de Brasília), o duelo entre Inter de Milão e Bodø/Glimt, direto da Itália, em partida válida pelos playoffs da principal competição de clubes do mundo.

A cobertura contará com a narração de Tiago Leifert, comentários de Alexandre Pato e Mauro Beting, além de Nadine Basttos falando da arbitragem.

Com a mudança na grade, o SBT exibirá o jogo logo depois do Fofocalizando e antes do Aqui Agora, que será iniciado às 19h.

SBT atrás da Globo e Record

O canal da família Abravanel tem intensificado o seu interesse por transmissões esportivas, mas ainda está bem distante da Globo, que lidera com direitos por torneios, e da Record, que tem se destacado nos últimos três anos.

Apesar disso, o SBT garantiu jogos da Copa do Mundo de 2026. A emissora vai dividir o torneio importante com a Globo, no período entre junho e julho deste ano.