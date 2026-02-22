Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TELEVISÃO

SBT confirma transmissão de jogo decisivo e muda grade nesta semana

Emissora possui os direitos de torneio importante

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

22/02/2026 - 14:07 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Tiago Leifert fará a narração de jogo importante
Tiago Leifert fará a narração de jogo importante -

O SBT promoveu nova alteração na programação para garantir a exibição ao vivo de mais um confronto decisivo da UEFA Champions League na próxima terça-feira, 24.

A emissora brasileira transmitirá, a partir das 16h45 (de Brasília), o duelo entre Inter de Milão e Bodø/Glimt, direto da Itália, em partida válida pelos playoffs da principal competição de clubes do mundo.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A cobertura contará com a narração de Tiago Leifert, comentários de Alexandre Pato e Mauro Beting, além de Nadine Basttos falando da arbitragem.

Leia Também:

Ex-apresentador do SBT vende mansão de luxo por valor milionário
Vídeo de Ludmilla negando entrevista ao SBT viraliza na web: “Racista”
Ex-SBT David Cardoso Jr. critica silêncio de Tarcísio e Nikolas

Com a mudança na grade, o SBT exibirá o jogo logo depois do Fofocalizando e antes do Aqui Agora, que será iniciado às 19h.

SBT atrás da Globo e Record

O canal da família Abravanel tem intensificado o seu interesse por transmissões esportivas, mas ainda está bem distante da Globo, que lidera com direitos por torneios, e da Record, que tem se destacado nos últimos três anos.

Apesar disso, o SBT garantiu jogos da Copa do Mundo de 2026. A emissora vai dividir o torneio importante com a Globo, no período entre junho e julho deste ano.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

champions league programação SBT transmissão ao vivo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Tiago Leifert fará a narração de jogo importante
Play

Marina Sena se manifesta após Juliano Floss ser confirmado no BBB 26

Tiago Leifert fará a narração de jogo importante
Play

Repórter do SBT é assaltada durante transmissão ao vivo; veja

Tiago Leifert fará a narração de jogo importante
Play

Conversa picante entre homens em reality da Globo viraliza

Tiago Leifert fará a narração de jogo importante
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

x