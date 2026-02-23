É OFICIAL!
Avenida Brasil volta à programação da Globo; veja quando estreia
Novela irá substituir Rainha da Sucata no Vale a Pena Ver de Novo
Um dos grandes sucessos da TV Globo, Avenida Brasil está de volta às telinhas brasileiras. Após 12 anos, a novela retorna ao horário do quadro "Vale a Pena Ver de Novo", a partir do dia 30 de março, substituindo Rainha da Sucata.
Lançada originalmente em 2012, a trama conta a história de Rita (Mel Maia), uma menina que tem o destino transformado pela crueldade da madrasta, Carminha (Adriana Esteves).
A novela se tornou um fenômeno de audiência e repercussão nas redes sociais, marcando época na teledramaturgia brasileira.
O retorno da novela à televisão também reacendeu especulações sobre uma nova versão da história prevista para 2027. Apesar dos rumores, o projeto não será um remake, mas sim uma continuação da trama original.
O anúncio da sequência movimentou as redes sociais e já conta com nomes confirmados no elenco. Além de Adriana Esteves, Débora Falabella, intérprete de Nina, deve fazer participações especiais. Murilo Benício, que viveu Tufão, também é cotado para retornar à produção.
