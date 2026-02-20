William Bonner no BBB 26? Veja o motivo da estreia do âncora na casa

Siga o A TARDE no Google

William Bonner - Foto: Reprodução | TV Globo

O apresentador William Bonner surpreendeu o público nesta sexta-feira, 20, ao anunciar nas redes sociais sua estreia no BBB 26. A notícia gerou engajamento imediato, mas o mistério sobre a função do âncora do Jornal Nacional no reality foi esclarecido pouco tempo depois.

Trata-se de uma ação conjunta entre o jornalismo e o entretenimento da emissora. Além de Bonner, Sandra Annenberg também participará da dinâmica. O objetivo central é promover o lançamento da nova temporada do Globo Repórter, integrando os dois públicos em uma estratégia de marketing cruzado.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A postagem de William Bonner no BBB 26 rapidamente viralizou, acumulando milhares de reações. Internautas especularam sobre a entrada do jornalista na casa, criando memes sobre sua altura e a possibilidade de ele atuar como um "dummy".

“Realmente a gente nunca sabe qual será o próximo passo de William Bonner”, comentou uma usuária em destaque nas redes.