Registro de Marcelo Sangalo com Shakira agita internet

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O show de Shakira na Praia de Copacabana, realizado neste sábado, 2, continua gerando desdobramentos que dominam as conversas digitais. Entre os registros mais compartilhados, a publicação de Marcelo Sangalo, que ofereceu aos seguidores um vislumbre exclusivo dos bastidores da apresentação.

O encontro nos bastidores

Marcelo, que já trilha seu próprio caminho na música ao acompanhar a mãe, Ivete Sangalo, em grandes turnês, compartilhou cliques raros. Em um deles, aparece sorridente ao lado de Shakira, que minutos antes havia protagonizado um dueto memorável com Ivete ao som de "País Tropical".

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Marcelo Sangalo e Caetano Veloso | Foto: Acervo pessoal

Outro registro que chamou a atenção foi a foto com o mestre Caetano Veloso. O encontro simboliza a conexão entre a nova geração da música baiana e os pilares da MPB, todos reunidos para prestigiar a turnê da artista latina no projeto "Todo Mundo no Rio".

Um show de parcerias e emoção

Além da participação de Ivete Sangalo, o palco de Copacabana recebeu Anitta para a performance de "Choka Choka" e contou com a presença mística de Maria Bethânia.

Shakira, visivelmente emocionada, aproveitou as pausas entre os hits para agradecer o apoio do público brasileiro, citando os desafios pessoais enfrentados nos últimos anos.

O evento foi aberto por um balé de drones que iluminou o céu do Rio, consolidando a noite como um dos maiores eventos culturais de 2026.

Repercussão nas redes

A postagem de Marcelo Sangalo rapidamente se tornou viral, acumulando milhares de interações e reforçando o status de Salvador e do Rio como eixos centrais do entretenimento global nesta temporada.

A presença de celebridades e influenciadores no "groping" de Shakira confirma o impacto da cantora, que mantém uma relação de décadas com os fãs brasileiros.