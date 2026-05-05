Influenciadora recebe conta de R$ 84 mil após mordida de cachorro

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A brasileira Débora Rocha movimentou as redes sociais após relatar um susto ao receber atendimento médico depois de ser vítima de uma mordida de cachorro nos Estados Unidos, no último domingo, 3.

Após tomar duas doses de vacina em um pronto-socorro de Orlando, a influenciadora recebeu uma fatura de US$ 17 mil (cerca de R$ 84 mil), o que chocou a internet.

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“Uma mordida de cachorro nos Estados Unidos agora me deixou quase endividada, com uma dívida de 17 mil dólares em um hospital de Orlando”, disse.

De acordo com ela, o valor se deveu a US$ 2,5 mil pelas duas doses da vacina, além de US$ 5 mil pela consulta e pelo tratamento com imunoglobulina.

Apesar do susto com o preço do atendimento, a influenciadora não precisou arcar com o custo, já que havia contratado um seguro de saúde para a viagem. “Quando ela virou para mim e falou 17 mil dólares, eu fiquei muito triste pensando nas pessoas que não têm plano de saúde lá”, afirmou.

Veja vídeo: