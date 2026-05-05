Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SUSTO

Influenciadora recebe conta de R$ 84 mil após mordida de cachorro

Brasileira revelou caso nas suas redes sociais

Agatha Victoria Reis
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Vítima de uma mordida de cachorro
Vítima de uma mordida de cachorro - Foto: Reprodução| Getty images

A brasileira Débora Rocha movimentou as redes sociais após relatar um susto ao receber atendimento médico depois de ser vítima de uma mordida de cachorro nos Estados Unidos, no último domingo, 3.

Após tomar duas doses de vacina em um pronto-socorro de Orlando, a influenciadora recebeu uma fatura de US$ 17 mil (cerca de R$ 84 mil), o que chocou a internet.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Uma mordida de cachorro nos Estados Unidos agora me deixou quase endividada, com uma dívida de 17 mil dólares em um hospital de Orlando”, disse.

Leia Também:

Filho de Xanddy e Carla ganha medalhas em campeonato de fisiculturismo
Biancardi anuncia gravidez e emociona Neymar; assista
Sophie Charlotte se despede emocionada de Gerluce: "Consegui"

De acordo com ela, o valor se deveu a US$ 2,5 mil pelas duas doses da vacina, além de US$ 5 mil pela consulta e pelo tratamento com imunoglobulina.

Apesar do susto com o preço do atendimento, a influenciadora não precisou arcar com o custo, já que havia contratado um seguro de saúde para a viagem. “Quando ela virou para mim e falou 17 mil dólares, eu fiquei muito triste pensando nas pessoas que não têm plano de saúde lá”, afirmou.

Veja vídeo:

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Débora Rocha (@deb.rocha)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

entretenimento

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Vítima de uma mordida de cachorro
Play

Daniela Mercury insinua que Edson Gomes agride mulher e cantor reage

Vítima de uma mordida de cachorro
Play

Veja quais famosos marcaram presença no show do Guns N' Roses em Salvador

Vítima de uma mordida de cachorro
Play

Namorado de Jojo Todynho sofre infarto e é resgatado às pressas

Vítima de uma mordida de cachorro
Play

Esposa de Neymar revela detalhes da mansão de R$ 50 milhões do casal

x