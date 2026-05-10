REPERCUSSÃO
Famosos desafiam Anvisa e mantêm uso de produtos Ypê com bactéria
Após a Anvisa suspender lotes por risco de contaminação bacteriana, Jojo Todynho e o ator Julio Rocha (Três Graças) afirmam que vão continuar usando
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A recomendação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) sobre o recolhimento de lotes específicos da marca Ypê gerou uma onda de reações inesperadas no mundo dos famosos.
A influenciadora Jojo Todynho e o ator Julio Rocha, atualmente no elenco da novela Três Graças, declararam publicamente que pretendem ignorar o alerta sanitário e continuar a utilizar os produtos em suas casas.
Jojo Todynho: "Essas coisas não pegam na gente"
A polêmica começou quando Jojo partilhou com os seus seguidores uma conversa com a sua avó, que estava preocupada com o risco de infecção. A cantora, em tom bem-humorado mas firme, desdenhou da possibilidade de ficar doente por causa da bactéria Pseudomonas aeruginosa, encontrada em lotes de detergentes e amaciadores da marca.
"A gente é raiz, essas coisas não pegam na gente, não. Eu não vou jogar as minhas coisas fora", disparou a artista, reforçando que a sua rotina doméstica não muda apesar da suspensão da comercialização dos itens com numeração final "1".
Jojo Todynho revela que NÃO irá jogar os seus produtos Ypê, mesmo com alerta e suspensão da ANVISA. pic.twitter.com/VHM5hPeESD— POPTime (@poptime) May 9, 2026
Julio Rocha: memórias e "banho" de espuma
O ator Julio Rocha também se juntou ao coro dos que não pretendem desfazer-se do stock de limpeza. Em tom nostálgico e descontraído, o ator relembrou momentos em família com os produtos da marca.
"Já tomei banho com Ypê, já fiz espuma na banheira com vocês. Já desci na lona com as crianças jogando vocês para deslizar", comentou Julio, indicando que mantém a confiança na fabricante mesmo diante do alerta oficial de segurança.
O que aconteceu com os produtos Ypê?
Recentemente, a Anvisa determinou a suspensão e o recolhimento de lotes específicos de detergentes, sabões líquidos e desinfetantes da marca Ypê. O motivo é a presença da bactéria pseudomonas aeruginosa, que pode oferecer riscos à saúde, especialmente para pessoas com o sistema imunológico fragilizado.
Os lotes afetados são aqueles com a numeração final "1". Embora a empresa tenha recorrido da decisão, o órgão regulador mantém a orientação de não utilizar os produtos por medida de segurança.
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Os perigos da bactéria pseudomonas aeruginosa
Embora Jojo e Julio tenham levado a situação com humor, especialistas alertam que a exposição à bactéria não deve ser ignorada. A pseudomonas pode causar:
- Infecções urinárias e respiratórias;
- Problemas na pele e tecidos moles;
- Complicações graves em ambientes hospitalares ou em pessoas imunossuprimidas.
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