Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

REPERCUSSÃO

Famosos desafiam Anvisa e mantêm uso de produtos Ypê com bactéria

Após a Anvisa suspender lotes por risco de contaminação bacteriana, Jojo Todynho e o ator Julio Rocha (Três Graças) afirmam que vão continuar usando

Jair Mendonça Jr
Por
| Atualizada em

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Jojo Todynho lavando louças com detergente Ypê
Jojo Todynho lavando louças com detergente Ypê - Foto: Reprodução redes sociais

A recomendação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) sobre o recolhimento de lotes específicos da marca Ypê gerou uma onda de reações inesperadas no mundo dos famosos.

A influenciadora Jojo Todynho e o ator Julio Rocha, atualmente no elenco da novela Três Graças, declararam publicamente que pretendem ignorar o alerta sanitário e continuar a utilizar os produtos em suas casas.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Jojo Todynho: "Essas coisas não pegam na gente"

A polêmica começou quando Jojo partilhou com os seus seguidores uma conversa com a sua avó, que estava preocupada com o risco de infecção. A cantora, em tom bem-humorado mas firme, desdenhou da possibilidade de ficar doente por causa da bactéria Pseudomonas aeruginosa, encontrada em lotes de detergentes e amaciadores da marca.

"A gente é raiz, essas coisas não pegam na gente, não. Eu não vou jogar as minhas coisas fora", disparou a artista, reforçando que a sua rotina doméstica não muda apesar da suspensão da comercialização dos itens com numeração final "1".

Julio Rocha: memórias e "banho" de espuma

Ator Julio Rocha
Ator Julio Rocha | Foto: Reprodução/ Instagram @juliorocha_

O ator Julio Rocha também se juntou ao coro dos que não pretendem desfazer-se do stock de limpeza. Em tom nostálgico e descontraído, o ator relembrou momentos em família com os produtos da marca.

"Já tomei banho com Ypê, já fiz espuma na banheira com vocês. Já desci na lona com as crianças jogando vocês para deslizar", comentou Julio, indicando que mantém a confiança na fabricante mesmo diante do alerta oficial de segurança.

Comentário de Julio Rocha
Comentário de Julio Rocha | Foto: Reprodução Rede Social

O que aconteceu com os produtos Ypê?

Recentemente, a Anvisa determinou a suspensão e o recolhimento de lotes específicos de detergentes, sabões líquidos e desinfetantes da marca Ypê. O motivo é a presença da bactéria pseudomonas aeruginosa, que pode oferecer riscos à saúde, especialmente para pessoas com o sistema imunológico fragilizado.

Os lotes afetados são aqueles com a numeração final "1". Embora a empresa tenha recorrido da decisão, o órgão regulador mantém a orientação de não utilizar os produtos por medida de segurança.

Leia Também:

Ypê vira tema de disputa política após ação da Anvisa; entenda
Caso Ypê e Anvisa: entenda a reviravolta que liberou a venda no Brasil
Após proibição, veja qual lote do detergente Ypê está contaminado

Os perigos da bactéria pseudomonas aeruginosa

Embora Jojo e Julio tenham levado a situação com humor, especialistas alertam que a exposição à bactéria não deve ser ignorada. A pseudomonas pode causar:

  • Infecções urinárias e respiratórias;
  • Problemas na pele e tecidos moles;
  • Complicações graves em ambientes hospitalares ou em pessoas imunossuprimidas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

anvisa Jojo Toddynho julio rocha Ypê

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jojo Todynho lavando louças com detergente Ypê
Play

Daniela Mercury insinua que Edson Gomes agride mulher e cantor reage

Jojo Todynho lavando louças com detergente Ypê
Play

Veja quais famosos marcaram presença no show do Guns N' Roses em Salvador

Jojo Todynho lavando louças com detergente Ypê
Play

Namorado de Jojo Todynho sofre infarto e é resgatado às pressas

Jojo Todynho lavando louças com detergente Ypê
Play

Esposa de Neymar revela detalhes da mansão de R$ 50 milhões do casal

x