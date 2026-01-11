Mansão de Didi foi vendida, mas negócio termina em disputa judicial

Renato Aragão e Lívian Aragão - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A mansão onde Renato Aragão vive com a esposa, Lilian, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro, foi negociada há anos, mas a transação acabou se transformando em uma disputa judicial ainda sem desfecho. As informações foram divulgadas pela coluna de Anselmo Gois, do jornal O Globo.

O imóvel está situado em um terreno que ultrapassa 400 mil metros quadrados e conta com cerca de 3.000 metros quadrados de área construída, reunindo uma série de estruturas de alto padrão.

Negociação foi formalizada, mas parcelas não foram pagas

Em abril de 2018, Renato e Lilian assinaram uma promessa de compra e venda da mansão e do terreno com a empresa Embrasa Engenharia e Mineração Brasileira S/A. O contrato foi registrado em cartório e previa um cronograma de pagamentos para a conclusão da transferência do imóvel.

No entanto, após o início do acordo, a empresa deixou de quitar diversas parcelas previstas no contrato, o que levou o casal a recorrer à Justiça.

Justiça devolveu a posse ao casal

Diante do descumprimento contratual, a Justiça do Rio de Janeiro concedeu a reintegração de posse do imóvel a Renato Aragão e à esposa, devolvendo oficialmente o controle da propriedade ao casal.

Mesmo assim, mais de sete anos após a assinatura do contrato, o processo ainda segue em tramitação. A ação corre em segredo de Justiça, o que impede a divulgação de detalhes sobre o andamento atual do litígio.

Dívida de IPTU também veio à tona



Paralelamente à disputa judicial, tornou-se pública, no início deste ano, uma execução fiscal movida pela Prefeitura do Rio de Janeiro para cobrar R$ 548 mil em IPTU atrasado. A dívida corresponde a parcelas referentes aos anos de 2021, 2022 e 2023.

Segundo a família de Renato Aragão, a situação está sendo regularizada.

Imóvel segue à venda e valor aumentou

De acordo com informações da coluna, o casal afirma que a mansão esteve à venda nos últimos meses. Anúncios feitos por imobiliárias chegaram a indicar o valor de R$ 16 milhões, que posteriormente foi reajustado para R$ 18 milhões. A família diz que essas ofertas não chegaram diretamente ao seu conhecimento.

Ainda segundo o relato, tentativas de venda do imóvel vêm ocorrendo ao menos desde 2023, independentemente da disputa judicial ainda em andamento.

Estrutura de luxo justifica valor elevado

A mansão impressiona pelas dimensões e pela infraestrutura. Além da ampla área construída, o imóvel conta com heliponto, quadra de tênis, campo de futebol, salão de festas, biblioteca e garagem com capacidade para até dez veículos.

O valor anual do IPTU, estimado em cerca de R$ 40 mil, é considerado compatível com o tamanho e o padrão da propriedade.

Interior e área externa reforçam alto padrão

A residência é dividida em dois pavimentos. No primeiro andar, há uma sala de estar ampla, biblioteca, adega e quatro dependências completas. No segundo piso, ficam quatro suítes, incluindo a suíte principal, equipada com closet e banheira de hidromassagem.

Já a área externa reúne piscina, quadra poliesportiva, quadra de tênis, campo de futebol e jardins com paisagismo planejado. O imóvel ainda possui heliponto particular e guarita de segurança, reforçando o padrão elevado da casa que pertence ao eterno Didi Mocó.