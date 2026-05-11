Outro herdeiro? Suposta amante de Neymar está grávida pela terceira vez

Siga o A TARDE no Google

Nova gravidez foi anunciada no domingo, 10 - Foto: Reprodução | Redes Sociais e Divulgação | Santos

Suposta amante do jogador Neymar Jr., a influenciadora Nayara Macedo, mais conhecida como Any Awuada, anunciou no domingo, 10, que está grávida pela terceira vez.

Ela ficou famosa na web após revelar, no ano passado, ter vivido momentos íntimos com o marido de Bruna Biancardi e aparecer grávida logo em seguida.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Any tem 26 anos e acumula 1,2 milhão de seguidores no Instagram. A influenciadora já é mãe de Maria Luiza e Maria Vitória.

“Grávida do meu terceiro filho, ou filha, hoje eu entendo que podemos planejar tudo, ainda assim, Deus sempre nos surpreende com a vontade e os planos dEle pra nossa vida, que sempre será bom, perfeito, e agradável”, comemorou.

Nas redes sociais, Any costuma mostrar a rotina como mãe e faz vídeos de humor com a participação da família. Ela também posta fotos de ensaios fotográficos.

Relembre a polêmica com Neymar Jr.

Em março do ano passado, Nayara Macedo ficou famosa após afirmar ter mantido relações íntimas com Neymar durante uma festa realizada em Araçoiaba da Serra, no interior de São Paulo.

Na ocasião, ela disse que o jogador do Santos não usou preservativos. Poucos dias depois, ela anunciou que estava grávida.

Nas redes, ela deixou claro que o atleta não tem nenhum parentesco com a filha e afirmou que o pai de Maria Vitória, sua segunda filha, se chama Vinicius Keller.