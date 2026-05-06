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Neymar admite que "perdeu a cabeça" após polêmica com Robinho Jr.

Jogador do Santos pede desculpas públicas e minimiza episódio interno

Redação
Por Redação

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Atacante admite excesso em treino, pede desculpas e comenta repercussão
Atacante admite excesso em treino, pede desculpas e comenta repercussão - Foto: Raul Baretta/ Santos FC

Após mais um tropeço na Copa Sul-Americana, o Santos segue sem vencer na competição e ocupa a lanterna do Grupo D. No empate por 1 a 1 diante do Deportivo Recoleta, fora de casa, o destaque ficou para Neymar, autor do gol santista, enquanto Galeano deixou tudo igual nos minutos finais.

Apesar do resultado frustrante, o pós-jogo foi marcado pelas declarações do camisa 10 sobre a polêmica envolvendo Robinho Jr., ocorrida durante um treino no último fim de semana. Pela primeira vez, Neymar falou publicamente sobre o episódio, admitiu que se excedeu e reforçou que a situação já havia sido resolvida internamente.

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São coisas do futebol. Primeiramente, isso era para ser resolvido entre nós, foi um desentendimento que tivemos no treinamento, foi uma reação que eu tive e acabei me excedendo um pouco. Mas logo após o ocorrido, foi pedido desculpas, a gente conversou no vestiário, tanto eu como o Robinho Jr., a gente se entendeu ali
Neymar - craque do Santos

"É um menino que eu gosto muito, tenho um carinho muito especial desde o começo. Isso acontece no futebol, você briga com irmão, com amigo, já discuti com vários amigos meus no futebol, já briguei com todos, e assim vai. Essas coisas tinham que ter sido resolvidas aqui dentro, não era para ser do jeito que foi, aí foi para as pessoas que não vivem odia a dia do futebol, e aí acaba inflamando de um jeito muito ruim", disse.

Se eles querem um pedido de desculpas perante à imprensa aqui está, eu já tinha pedido desculpas para ele, para a família. Me excedi, sim, na reação que eu tive, poderia ter sido de uma forma diferente, mas acabei perdendo a cabeça. Todo mundo erra, foi um erro meu, um erro dele, eu errei um pouco mais
Neymar - camisa 10

"Mas já tinha pedido desculpas, pensei que estava resolvido entre nós, pós-vestiário. Nos juntamos na segunda-feira de novo, pedi desculpas na frente de todo o grupo, conversei com todos, ele também pediu desculpas, a gente pensou que estava resolvido, mas às vezes as pessoas tentam entrar ali, tentam saber mais do que está no dia a dia, aí acaba levando essas coisas de uma forma muito diferente do que realmente é", prosseguiu.

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Por fim, Neymar ironizou a repercussão do caso, destacando que a exposição ganhou maiores proporções por conta do seu nome.

"Obviamente (ganhou uma proporção maior por ser comigo), ainda mais aqui no Brasil, vocês falam o meu nome todos os dias (risos). Qualquer briguinha, qualquer discussão no vestiário. Quem joga bola sabe, sabe que isso acontece, briga, briga de soco, de tapa, de tudo. O futebol é assim, faz parte, eu já briguei várias vezes no vestiário e fica tudo ali. Isso faz parte, não é normal acontecer, mas quando acontece a gente tem que levar da melhor forma possível", concluiu.

O episódio, que ganhou grande repercussão nas redes sociais, já havia sido tratado internamente pelo elenco santista, segundo o próprio jogador, que fez questão de reforçar o bom relacionamento com a jovem promessa do clube.

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