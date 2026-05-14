Vilão de Três Graças vai escapar e se dar bem no final; saiba quem

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Cena de Três Graças - Foto: Reprodução | TV Globo

Os últimos capítulos de Três Graças prometem uma sequência de punições para os vilões da trama, mas uma personagem acabará surpreendendo ao escapar do destino mais cruel reservado aos antagonistas.

Enquanto Ferette, Samira e Lucélia terão finais marcados por prisão, morte e decadência, Arminda surgirá como a única capaz de driblar completamente as consequências de seus crimes.

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Segundo informações do Notícias da TV, Ferette, interpretado por Murilo Benício, terminará a novela preso, debilitado fisicamente e com a cabeça raspada após um salto de sete anos na história. Já Samira, vivida por Fernanda Vasconcellos, também passará anos atrás das grades pagando pelos crimes cometidos ao longo da trama.



A primeira vilã a sofrer um desfecho trágico será Lucélia, personagem de Daphne Bozaski. Ela morrerá já no capítulo desta quinta-feira, 14, em uma sequência diretamente ligada à tentativa desesperada de fuga de Arminda.

Arminda surpreende no final

Interpretada por Grazi Massafera, Arminda continuará envolvida em situações caóticas até os momentos finais da novela. Após Helga mudar o depoimento na delegacia e revelar a Jairo que os assassinatos de Célio e Edilberto foram cometidos pela patroa, uma ordem de prisão será expedida contra a vilã.

Ela conseguirá se esconder por dias em um ferro-velho, vivendo em situação precária, maltrapilha e faminta. O esconderijo, porém, será descoberto por Ferette, que perceberá que estava sendo traído por Arminda com Joaquim.

A revelação provocará uma briga intensa entre os dois homens, abrindo espaço para que ela aproveite a confusão e fuja levando milhões escondidos em um baú.

A tentativa de escapar terminará em tragédia. Ao dirigir a caminhonete Nazaré carregando o dinheiro, Arminda atropelará Lucélia brutalmente nas ruas da Chacrinha.

A sequência ganhará um tom de tragicomédia quando as cédulas começarem a voar pela rua, atraindo populares que correrão atrás do dinheiro espalhado.

Depois do acidente, Arminda ainda será presa em flagrante por Paulinho, personagem de Romulo Estrela. Ela baterá o veículo e desmaiará, despertando já algemada e recebendo voz de prisão.

Apesar disso, o último capítulo mostrará que a personagem conseguirá escapar da punição definitiva. Após uma passagem de oito anos, Arminda reaparecerá vivendo na mansão da família, fingindo demência e adotando um comportamento aparentemente ausente.

O público, no entanto, descobrirá que tudo não passa de encenação. Em uma cena exibida apenas para os telespectadores, ela mostrará estar completamente lúcida ao dizer para si mesma que chegou a hora de “dar close”, indicando que conseguiu sobreviver aos próprios crimes e seguir vivendo confortavelmente.

Três Graças é criada por Aguinaldo Silva em parceria com Virgílio Silva e Zé Dassilva. Ambientada em São Paulo, a novela chega ao fim nesta sexta-feira, 15, e será substituída por 'Quem Ama Cuida', escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto.