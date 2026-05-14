Ratinho vira alvo do Ministério Público por comentários homofóbicos

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Apresentador afirmou que tem se preocupado em ver a exposição de homens se beijando publicamente - Foto: Reprodução | SBT

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) passou a investigar o apresentador Ratinho por fazer novos comentários considerados preconceituosos em seu programa no SBT.

Dessa vez, a investigação vai ocorrer devido a falas proferidas no último dia 6. Durante o quadro Ratinho Livre, do ‘Programa do Ratinho’, o apresentador afirmou que tem se preocupado em ver a exposição de homens se beijando publicamente.

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“Quando eu vejo dois homens se beijando, já fico preocupado: ele já saiu do mercado e tirou mais um”, falou Ratinho durante bate-papo com um homem casado com sete mulheres.

“É muita novela mostrando homem beijando homem, mulher beijando mulher. Não sei se incentiva isso porque, no meu tempo, que o negócio funcionava, não tinha muito isso”, continuou.

O deputado federal suplente e ativista LGBTQIAPN+ Agripino Magalhães Júnior fez uma nova queixa-crime contra Ratinho. Segundo ele, o SBT também foi acionado e poderá responder conjuntamente pelos comentários de Ratinho por homofobia.

A deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP) também entrou com representação contra Ratinho pelo mesmo caso. Ao F5, do Folha de S. Paulo, o Ministério Público confirmou a abertura da investigação após as denúncias.

O apresentador e o SBT não comentaram sobre o assunto até o momento.

Polêmica com Erika Hilton

Ratinho já vinha sendo investigado pelo MP-SP por fatos semelhantes. A ação anterior foi motivada pela polêmica com a deputada Erika Hilton (PSOL-SP).

Em março, o apresentador disse que a parlamentar não deveria ser escolhida para presidir a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Câmara dos Deputados.

Ratinho alegou que ela não seria digna do cargo por ser uma mulher transexual. “Tem tanta mulher, por que vai dar para uma trans? Ela não é mulher, ela é trans”, afirmou. “Não tenho nada contra trans, mas tem outras mulheres, mulheres mesmo”, completou.

Hilton processa Ratinho por transfobia e pede R$ 10 milhões em multa. Ela também pediu ao Ministério das Comunicações a suspensão do programa dele por 30 dias.

Como resposta, Ratinho decidiu entrar com uma ação contra a deputada por calúnia e difamação.