Tarcísio de Freitas previu recuo de Ratinho Júnior à Presidência

Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo - Foto: Sergio Lima | AFP

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), acertou uma previsão que fez sobre o gestor paranaense, Ratinho Júnior (PSD), que estava entre os cotados para disputar as eleições à Presidência da República.

Na segunda-feira, 23, no entanto, o pessedista decidiu por deixar a disputa interna do PSD para ver quem seria o escolhido do partido no pleito de outubro: agora, restam neste processo Eduardo Leite (governador do Rio Grande do Sul) e Ronaldo Caiado (governador de Goiás).

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A previsão de Tarcísio

Tarcísio de Freitas, em fevereiro, havia afirmado que Ratinho Júnior (PSD) não seria candidato a nada nas eleições de 2026. O republicano disse a interlocutores que o pessedista ficaria no cargo até o fim de seu mandato, em dezembro, para conseguir emplacar seu sucessor no governo do Paraná.

Ratinho disse que tomou a decisão na noite do último domingo, 23, após conversa com sua família. Ele avisou a decisão ao presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, ontem.

“O governador Ratinho Junior decidiu concluir seu mandato no Paraná até dezembro deste ano. Portanto, ele deixa de participar da discussão interna do PSD (Partido Social Democrático), que escolherá um candidato disposto a concorrer às eleições presidenciais deste ano", diz um trecho da nota.

"A decisão foi tomada na noite deste domingo, 22, após profunda reflexão com sua família. O fato foi levado ao conhecimento do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, nesta segunda, 23”, acrescenta o texto.

Quem Ratinho Júnior vai apoiar?

Ratinho ainda não bateu o martelo sobre quem lançará como candidato a governador. Os mais cotados hoje são Guto Silva, secretário das Cidades, ou Alexandre Curi, presidente da Assembleia Legislativa.