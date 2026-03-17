Ratinho afronta Erika Hilton novamente após processo: "Não vou mudar"

Ratinho foi acysado de ser transfóbico com Erika Hilton - Foto: Reprodução | Instagram

Ratinho voltou a comentar sobre a polêmica envolvendo ele e a deputada federal Erika Hilton. Acusado de transfobia, após alegar que a política “não era uma mulher de verdade”, o apresentador do SBT alegou que as pessoas se incomodaram com suas falas por não estarem acostumadas a ouvir a verdade.

“Fui envolvido em um verdadeiro furacão depois de dar uma opinião aqui no programa. Centenas de pessoas fizeram comentários nas redes sociais ou em publicações”, iniciou ele durante seu programa, rebatendo os ataques dos haters.

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O comunicador ainda aproveitou para agradecer as mensagens de apoio que também vem recebendo. “Quero agradecer a todos que me apoiaram, nem tive como acompanhar as milhares de mensagens, quase todas unânimes com comentários favoráveis. Muita gente, muita gente mesmo concordou comigo”, disparou.

URGENTE! Ratinho faz pronunciamento após falas contra Érika Hilton. Segundo ele, foi uma opinião, e afirma que não irá MUDAR. #ProgramaDoRatinho https://t.co/ICCUMroQVQ pic.twitter.com/aWWGz7idwA — Brenno (@brenno__moura) March 17, 2026

Sem medo de incomodar

Em seu desabafo, o famoso também afirmou que não tem medo de incomodar as pessoas com suas opiniões polêmicas. “De todos os defeitos que eu tenho, e eu tenho muitos, o que mais incomoda as pessoas é a minha sinceridade, desde que comecei na televisão”, disse.

“Eu não sou garoto de internet, quando eu comecei na TV e no rádio não tinha internet. É o meu jeito direto e reto de falar as coisas e, nos tempos atuais, quem fala a verdade pode ser vítima de patrulhamento e lacração, que naquele tempo não tinha”, explicou.

Por fim, ele reforçou que não pretende mudar seu jeito para agradar quem quer que seja. “Quem gosta de mim vai continuar gostando, quem não gosta vai continuar não gostando. Eu não vou mudar meu jeito de ser para agradar quem quer que seja. Fica o recado. Eu não vou mudar”, concluiu.

Processo

Vale lembrar que Ratinho está sendo processado por Erika Hilton. A deputada federal Erika Hilton acionou o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) e iniciou um pedido de investigação contra o apresentador, na última quinta-feira, 12.

“As declarações proferidas pelo apresentador não se limitaram a uma crítica política ou a um debate institucional acerca da atuação da parlamentar, mas consistiram na negação explícita de sua identidade de gênero e na afirmação reiterada de que ela não seria uma mulher”, diz um trecho do documento.