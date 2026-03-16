Acusado de transfobia, Ratinho recebe homenagem com estátua

Ratinho foi homenageado em cidade do Paraná - Foto: Divulgação

Após a polêmica envolvendo a deputada federal Erika Hilton (PSOL) e a acusação de transfobia, o apresentador Carlos Massa, conhecido como Ratinho, recebeu uma homenagem no Museu de Cera de Foz do Iguaçu, no Paraná.

A cerimônia oficial de entrega da estátua aconteceu no último sábado, 14, no Dreams Park Show. Durante o evento, Ratinho destacou que, em 30 anos de televisão, “essa é a homenagem mais bonita que já recebi”.

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“O Brasil está conhecendo uma nova Foz do Iguaçu. É uma cidade que cresce e oferece cada vez mais opções para quem vem visitar. Sempre que posso venho para Foz, porque é uma cidade com atrações incríveis para o mundo inteiro conhecer”, complementou.

A homenagem contou com a presença de familiares do apresentador, incluindo sua esposa Solange Massa. Além disso, participaram autoridades locais, entre elas a diretora-presidente da Fundação Cultural de Foz do Iguaçu, Patrícia Iunovich, o presidente da Câmara Municipal, Paulo de Brito, e os vereadores Cabo Cassol e Ranieri Marchioro.

A estátua do apresentador ficará exposta ao público ao lado de outras personalidades da televisão e da música brasileira. Entre os nomes presentes no acervo estão figuras conhecidas do entretenimento nacional.

No total, foram dois anos para a estatueta ser concluída. Para garantir fidelidade aos detalhes físicos do apresentador, artesãos do Grupo Dreams foram até o escritório de Ratinho, em São Paulo, onde coletaram medidas e referências necessárias para a criação da peça em tamanho real.