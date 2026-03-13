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Ratinho diz defender população trans após ataque a Erika Hilton

Apresentador se pronunciou nas suas redes sociais

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

13/03/2026 - 15:10 h

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Apresentador Ratinho
Apresentador Ratinho -

Após polêmicas com a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP), o apresentador Ratinho, do SBT, se pronunciou pela primeira vez em suas redes sociais nesta sexta-feira, 13.

Durante o vídeo, o apresentador afirmou que defende a comunidade de mulheres trans, mas criticou o governo. “Muita polêmica, né? Eu defendo a população trans, mas defendo também o direito de questionar quem governa. Crítica política não é preconceito, é jornalismo, e eu não vou ficar em silêncio”, disse.

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O que aconteceu?

O apresentador gerou controvérsia após falas consideradas transfóbicas contra a deputada durante a exibição de seu programa na noite da última quarta-feira, 11, no SBT.

Durante a atração, Ratinho comentou o fato de Erika Hilton presidir a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados.

“Ela não é mulher, ela é trans. Eu não tenho nada contra trans, mas se tem outras mulheres, mulher mesmo... Mulher para ser mulher tem que ser mulher, gente. Eu até respeito, respeito todo mundo que tem comportamento diferente, está tudo certo. Agora, para ser mulher tem que ter útero, menstruar, tem que ficar chata três, quatro dias”, disse o apresentador durante o programa.

Erika Hilton entra com processo

A deputada federal Erika Hilton acionou o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) e iniciou um pedido de investigação contra Ratinho pelas declarações feitas durante seu programa no SBT. A ação foi apresentada na quinta-feira, 12.

“As declarações proferidas pelo apresentador não se limitaram a uma crítica política ou a um debate institucional acerca da atuação da parlamentar, mas consistiram na negação explícita de sua identidade de gênero e na afirmação reiterada de que ela não seria uma mulher”, diz um trecho do documento.

Veja vídeo:

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Um post compartilhado por Carlos Roberto Massa (@oratinho)

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Tags:

Erika Hilton Ratinho SBT

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