Ratinho vira réu por violência política contra deputada do PT

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Apresentador Ratinho agora é réu por violência política de gênero - Foto: Reprodução/SBT

A Justiça Eleitoral de São Paulo tornou o apresentador Carlos Roberto Massa, o Ratinho, réu em um processo por violência política contra a mulher. O caso, desarquivado pelo Tribunal Regional, envolve declarações feitas em um programa de rádio contra a deputada federal Natália Bonavides (PT-RN).

A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público Eleitoral (MPE), que entende que as falas tiveram caráter de constrangimento e tentativa de desqualificar a parlamentar por ser mulher, o que pode configurar violência política de gênero.

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Entenda o motivo da ação

O processo tem como base um programa de 15 de dezembro de 2021, quando Ratinho comentou uma proposta de lei apresentada pela deputada sobre mudanças na linguagem usada na declaração de casamento civil.

Durante a transmissão, ele fez ofensas pessoais à parlamentar: “Natália, você não tem o que fazer, minha filha? Vá lavar roupa, costurar a calça do teu marido, a cueca dele...”, além de chamá-la de “imbecil”.

Em outro momento, o apresentador também afirmou: “a gente tinha que eliminar esses loucos. Não dá pra pegar uma metralhadora?” e chegou a chamar Natália de "feia".

Segundo o Ministério Público Eleitoral, as falas ultrapassam o debate político e configuram tentativa de humilhação e intimidação de uma mulher no exercício do mandato.

Pedido de multa

O MPE pede que a Justiça aplique multa de R$ 1 milhão ao apresentador como forma de reparação por danos morais à deputada.