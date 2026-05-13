Após surpreender com filme de A Viagem, Globo toma decisão sobre O Profeta

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'O Profeta' foi exibida em 2006 na Globo - Foto: Divulgação | TV Globo

Após escolher ‘Além do Tempo’ (2015) para reprisar na Edição Especial e dar início à produção de um filme baseado em ‘A Viagem’ (1994), a Globo decidiu trazer de volta 'O Profeta' (2006).

A novela é assinada por Duca Rachid e Thelma Guedes e vai substituir 'Paraíso' (2009) no canal pago Globoplay Novelas.

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A obra volta em 22 de junho, às 14h35 — com reapresentação à 0h30 e às 8h, segundo o site Notícias da TV.

Procurada pelo portal A TARDE, a Globo ainda não deu um retorno. O texto será atualizado quando a emissora responder.

Qual a história de O Profeta?

O Profeta conta a história de Marcos (Thiago Fragoso), homem capaz de prever o futuro. No entanto, o dom não contribui para que ele impeça a morte do irmão Lucas (Henrique Ramiro).

Depois disso, Marcos, ainda abalado, vai para São Paulo, onde se apaixona por Sônia (Paolla Oliveira). A jovem namora Camilo (Malvino Salvador), primo de Marcos que vê no poder mediúnico dele a possibilidade de ganhar muito dinheiro.

Além de Camilo, Ruth (Carol Castro) também pretende lucrar com o dom do rapaz. Ela faz de tudo para afastá-lo de Sônia, que, em dado momento, sobe ao altar com Clóvis (Dalton Vigh). Ao ver a mulher que ama casada com outro, Marcos cede às tentações e passa a usar a mediunidade para ganhar dinheiro.

O Profeta é uma releitura

O Profeta é uma releitura da novela homônima que Ivani Ribeiro (1922-1995) escreveu para a Tupi em 1977 e foi produzida após o sucesso de ‘Alma Gêmea’ (2005), também exibida às seis.

A novela teve uma boa audiência, chegando a 31,8 pontos de média geral. Isso fez com que a obra voltasse ao Vale a Pena Ver de Novo, em 2013. Porém, a sessão enfrentava um período complicado, o que afetou o desempenho do repeteco, com apenas 11,9 de média geral.