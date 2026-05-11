HOME > TELEVISÃO
PREOCUPANTE

Ex-Globo, jornalista revela câncer no intestino aos 72 anos

Ex-âncora do Bom Dia Brasil disse que descobriu a doença no começo - Foto: Divulgação | Globo

O apresentador Chico Pinheiro, ex-âncora do Bom Dia Brasil, na TV Globo, revelou que foi diagnosticado com câncer de intestino. O jornalista tem 72 anos.

Ele falou sobre o diagnóstico enquanto entrevistava Zeca Baleiro, para o 'Chico Pinheiro Entrevista', que vai ao ar nesta segunda-feira, 11, às 19h.

“Agora eu vou contar uma coisa aqui que eu não estava disposto a falar dela, mas é inevitável, porque eu vou puxar uma música sua. Eu passei um mês e pouco internado, fazendo cirurgia, descobri um câncer no intestino”, iniciou.

O jornalista disse que descobriu a doença no começo. “A princípio [a cirurgia] relativamente fácil, porque estava bem no começo, e uma cirurgia que era para ser feita em um dia e três dias depois eu ia para casa”, contou.

Complicação

Segundo Chico, houve uma complicação posterior. “[...] E eu passei uns belos dias na UTI. E a coisa mais presente na minha cabeça era você cantando. Ouvi você cantar uma música todo o tempo. Ouvia e chorava”, relatou.

“Não era chorar de medo nem de nada, não. Era de perceber as pessoas que, na correria, você não vê, né? E pessoas sofrendo com a doença. E eu dizia assim: ‘calma aí, você vai passar.’ Às vezes não vai, mas a gente fala: ‘você vai passar.’ Você entra no hospital como doente. Agora, para virar paciente, você tem que exercitar a paciência para os médicos poderem trabalhar. Então, eu ouvia essa música e chorava muitas vezes”, relembrou.

A música citada pelo jornalista é ‘À Flor da Pele’, do Zeca Baleiro.

Chico deixou a TV Globo em 2022, após 32 anos de casa. Na emissora, Chico foi âncora do Bom Dia Brasil (2011-2022) e também apresentou o Bom Dia São Paulo, SPTV e eventualmente o Jornal da Globo e o Jornal Nacional.

