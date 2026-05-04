Globo é agro? Saiba porque emissora decidiu investir pesado no sertanejo

Emissora tem novela e quadros de programas que apostam na temática - Foto: Divulgação | Globo

A Globo decidiu investir pesado em atrações relacionadas ao universo da música sertaneja e esquecer da diversidade. Além da novela das sete, ‘Coração Acelerado’, quadros de outros programas na emissora apostaram na temática.

Programas como ‘Caldeirão com Mion’, ‘Altas Horas’, ‘É de Casa’, ‘Viver Sertanejo’ e ‘Em Família com Eliana’ reforçam a tendência, que é explicada por uma pesquisa encomendada pela própria emissora.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo dados levantados pela Quaest, o sertanejo é o gênero musical mais popular do Brasil, sendo o predileto de 26% dos entrevistados. O gospel ficou em segundo lugar, e o forró em terceiro.

Além disso, outro dado que parece ter acendido um alerta na Globo foi a pergunta sobre qual era o estilo mais representativo, que mais tem cara de Brasil, em que o sertanejo também foi o escolhido por 25% dos entrevistados.

Regiões que mais escutam sertanejo

O gênero foi unânime nas regiões Sul, Centro-Oeste e Norte, e dominante também no Sudeste, ocupando o primeiro lugar em São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo.

Diante dessas informações e dos índices cada vez menores no Ibope, a Globo decidiu apelar para tentar conversar com o público que simpatiza com o universo agro.

Reação do público

O assunto rendeu debate nas redes sociais. “A Globo quer se aproximar dos setores mais conservadores. Ela tá socando 'crentalha' e sertanejo na grade. Mas essa galera não vai assistir”, comentou uma pessoa no X (antigo Twitter).

Na sequência, outro usuário da rede social rebateu. “Você tá confundindo causa e efeito. A Globo tem uma novela sertaneja justamente porque o público assim o quer, não o contrário. O sertanejo é o gênero musical mais ouvido há décadas”.