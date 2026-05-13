Descubra as grandes reviravoltas da reta final de Três Graças

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Três Graças entra em seus momentos decisivos e promete fortes emoções em sua reta final - Foto: Divulgação | TV Globo

Três Graças entra em seus momentos decisivos e promete fortes emoções no capítulo desta quarta-feira, 13. A trama escrita por Aguinaldo Silva se aproxima do desfecho com uma sequência de revelações, confrontos e movimentações inesperadas entre os personagens.

Enquanto a tensão cresce em diferentes núcleos da história, Arminda, Samira e Gerluce estarão diretamente no centro dos acontecimentos do antepenúltimo episódio.

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Arminda tenta fugir da polícia

Após o avanço das investigações, Arminda, interpretada por Grazi Massafera, toma uma decisão extrema para evitar a prisão. A vilã busca esconderijo no ferro-velho de Joaquim, personagem vivido por Marcos Palmeira.

Ao mesmo tempo, Jairo faz duas revelações importantes para Paulinho. O personagem de André Mattos comunica que a delegada Marise foi afastada do caso e confirma ainda que o mandado de prisão contra Arminda já foi expedido.

Confronto intenso interrompe personagens

Outro momento que promete chamar atenção no capítulo será o embate entre Samira e Lucélia. As personagens interpretadas por Fernanda Vasconcellos e Daphne Bozaski protagonizam uma discussão intensa, interrompida inesperadamente por Ferette, personagem de Murilo Benício.

Ainda disfarçada, Samira acompanha a mobilização popular organizada pelos moradores da Chacrinha. O grupo promove um protesto pedindo a liberdade de Gerluce, ampliando ainda mais a pressão sobre os envolvidos na trama.

Helga faz revelação importante

Em outro núcleo da novela, Helga decide se pronunciar após se sentir humilhada por Arminda. A personagem revela que não foi responsável pelas mortes de Célio e Edilberto, levantando novos questionamentos sobre os crimes que movimentam a reta final da novela.

Os personagens foram interpretados por Otávio Müller e Júlio Rocha, respectivamente.

Reta final promete fortes emoções

Com os últimos capítulos se aproximando, Três Graças intensifica os conflitos centrais da narrativa e acelera as revelações envolvendo os principais personagens. A expectativa é de que os próximos episódios tragam novos confrontos, descobertas e mudanças importantes antes do desfecho oficial da trama.

A novela vai ao ar às 21h20, na TV Globo.