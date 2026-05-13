NOVELAS
Descubra as grandes reviravoltas da reta final de Três Graças
Novela se aproxima da reta final e os conflitos entre os personagens prometem movimentar ainda mais a trama
Três Graças entra em seus momentos decisivos e promete fortes emoções no capítulo desta quarta-feira, 13. A trama escrita por Aguinaldo Silva se aproxima do desfecho com uma sequência de revelações, confrontos e movimentações inesperadas entre os personagens.
Enquanto a tensão cresce em diferentes núcleos da história, Arminda, Samira e Gerluce estarão diretamente no centro dos acontecimentos do antepenúltimo episódio.
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Arminda tenta fugir da polícia
Após o avanço das investigações, Arminda, interpretada por Grazi Massafera, toma uma decisão extrema para evitar a prisão. A vilã busca esconderijo no ferro-velho de Joaquim, personagem vivido por Marcos Palmeira.
Ao mesmo tempo, Jairo faz duas revelações importantes para Paulinho. O personagem de André Mattos comunica que a delegada Marise foi afastada do caso e confirma ainda que o mandado de prisão contra Arminda já foi expedido.
Confronto intenso interrompe personagens
Outro momento que promete chamar atenção no capítulo será o embate entre Samira e Lucélia. As personagens interpretadas por Fernanda Vasconcellos e Daphne Bozaski protagonizam uma discussão intensa, interrompida inesperadamente por Ferette, personagem de Murilo Benício.
Ainda disfarçada, Samira acompanha a mobilização popular organizada pelos moradores da Chacrinha. O grupo promove um protesto pedindo a liberdade de Gerluce, ampliando ainda mais a pressão sobre os envolvidos na trama.
Helga faz revelação importante
Em outro núcleo da novela, Helga decide se pronunciar após se sentir humilhada por Arminda. A personagem revela que não foi responsável pelas mortes de Célio e Edilberto, levantando novos questionamentos sobre os crimes que movimentam a reta final da novela.
Os personagens foram interpretados por Otávio Müller e Júlio Rocha, respectivamente.
Reta final promete fortes emoções
Com os últimos capítulos se aproximando, Três Graças intensifica os conflitos centrais da narrativa e acelera as revelações envolvendo os principais personagens. A expectativa é de que os próximos episódios tragam novos confrontos, descobertas e mudanças importantes antes do desfecho oficial da trama.
A novela vai ao ar às 21h20, na TV Globo.