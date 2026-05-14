Fábio Porchat pode se tornar persona non grata no Rio de Janeiro

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Ator e humorista Fábio Porchat - Foto: Juliana Coutinho/GNT/Divulgação

A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, na quarta-feira, 13, um projeto de lei que declara o humorista Fabio Porchat como persona non grata no estado.

A proposta foi apresentada no ano passado pelo deputado estadual Rodrigo Amorim (União Brasil) em razão de declarações do artista sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

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Segundo o autor do projeto, o humorista teria se referido de forma “jocosa e desrespeitosa” a Bolsonaro.

Além disso, Amorim publicou um vídeo com trechos de entrevistas e apresentações de humor nas quais Porchat afirma que religiosos não podem interferir na vida de outras pessoas por causa das próprias crenças, além de uma cena em que finge ligar para a equipe de Bolsonaro e faz xingamentos.

Tramitação

Com a aprovação na CCJ, a proposta foi considerada constitucional e agora segue para ser votada no plenário da Assembleia Legislativa.

Caso seja aprovado pelos deputados, o texto não terá poder de impedir a permanência de Porchat no Rio de Janeiro. Segundo Rodrigo Amorim, a “sanção é meramente moral”.

Como foi a votação?

Na semana passada, a primeira votação terminou empatada em 3 a 3. O tema, no entanto, voltou à pauta da comissão e acabou aprovado por 4 votos a 2.

Votaram a favor os deputados Alexandre Knoploch (PL), Sarah Poncio (Solidariedade), Fred Pacheco (PL) e Marcelo Dino (PL). Já os votos contrários foram dos deputados Carlos Minc (PSB) e Luiz Paulo (PSD).