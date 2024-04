Fábio Porchat ironiza morto no banco e faz imitação ao vivo | A TARDE

O humorista Fábio Porchat causou burburinho na web após encenar, ao vivo, o caso do idoso morto que foi levado ao banco por uma sobrinha para sacar R$ 17 mil. A situação aconteceu na manhã desta quinta-feira, 18, durante a exibição do “Encontro com Patrícia Poeta”, da Rede Globo.

Na ocasião, o artista usou uma mulher na plateia para replicar o vídeo de “Tio Paulo”, que viralizou na web. A convidada simula estar morta, enquanto Fábio fala por ela e mexe em seus braços.

A performance não agradou a web. Que graça tem isso? Um caso tão absurdo, tão bizarro, esse daí merece ser maus que cancelado, deveria ser processado”, pediu um internauta. “Nem os mortos estão respeitando mais…”, pontuou outro.

Por outro lado, alguns perfis gostaram da brincadeira. “Nada muito diferente do que a internet vem fazendo e eu me acabo de rir não vou mentir”, disse um deles.

Veja o vídeo:





Reprodução | Rede Globo

O caso

Uma mulher foi conduzida para a delegacia, na terça-feira, 16, após levar um homem morto em uma cadeira de rodas para tentar sacar um empréstimo de R$ 17 mil em uma agência bancária de Bangu, na Zona Oeste do Rio.

Segundo o delegado do caso, Fábio Souza, a cuidadora, que diz ser sobrinha do homem, tentou simular uma assinatura para receber um empréstimo que já tinha sido realizado.

Funcionários do banco suspeitaram da atitude de Érika de Souza Vieira Nunes e chamaram a polícia. O Samu foi ao local e constatou que o homem, identificado como Paulo Roberto Braga, de 68 anos, estava morto, aparentemente, há algumas horas.