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Festival de Dança com entrada gratuita vai agitar Camaçari em junho

Evento vai acontecer no Teatro Cidade do Saber

Edvaldo Sales
Por
Evento vai acontecer no Teatro Cidade do Saber
Evento vai acontecer no Teatro Cidade do Saber -

A abertura do Ballace – Festival Nacional de Dança acontece no dia 3 de junho, às 19h, no Teatro Cidade do Saber (TCS), em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

O evento celebra duas décadas de trajetória em 2026. Com entrada gratuita, sujeita à lotação do espaço, os ingressos podem ser adquiridos através da plataforma Sympla, acessando aqui.

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Para marcar o início da edição comemorativa, a noite de abertura recebe a FOHAT Cia de Dança Contemporânea, sediada em Goiânia, que sobe ao palco com o espetáculo Fuxico.

Com criação e coreografia de Ariadna Vaz e 11 bailarinos em cena, a obra transforma encontros, confidências e histórias cotidianas em movimento.

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Inspirado na cultura popular brasileira e na arte do “fuxico”, presente tanto nas conversas do cotidiano quanto no artesanato tradicional de tecido, o espetáculo costura dança, ritmo, cores e expressão artística para celebrar as conexões humanas e a beleza existente nas pequenas histórias do dia a dia.

A montagem reúne elementos contemporâneos e referências populares em uma apresentação marcada pela intensidade cênica e pela valorização da cultura brasileira.

O Ballace tem direção geral da educadora e produtora cultural Anna Cristina Gonçalves, e conta com apoio institucional da Secretaria da Cultura de Camaçari.

Edição comemorativa

A edição comemorativa do festival será realizada entre os dias 4 e 7 de junho, promovendo apresentações, competições, oficinas e intercâmbio artístico em diferentes modalidades e categorias.

Entre os jurados e professores confirmados para esta edição estão nomes de destaque, como Octávio Nassur, Marcos Santiago, Flávia Burlini, Karol Grandi, além da camaçariense Sinha Guimarães, e de outros profissionais reconhecidos pela contribuição à dança brasileira.

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Tags

camaçari Cultura dança

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