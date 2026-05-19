Festival de Dança com entrada gratuita vai agitar Camaçari em junho

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Evento vai acontecer no Teatro Cidade do Saber - Foto: Divulgação

A abertura do Ballace – Festival Nacional de Dança acontece no dia 3 de junho, às 19h, no Teatro Cidade do Saber (TCS), em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

O evento celebra duas décadas de trajetória em 2026. Com entrada gratuita, sujeita à lotação do espaço, os ingressos podem ser adquiridos através da plataforma Sympla, acessando aqui.

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Para marcar o início da edição comemorativa, a noite de abertura recebe a FOHAT Cia de Dança Contemporânea, sediada em Goiânia, que sobe ao palco com o espetáculo Fuxico.

Com criação e coreografia de Ariadna Vaz e 11 bailarinos em cena, a obra transforma encontros, confidências e histórias cotidianas em movimento.

Inspirado na cultura popular brasileira e na arte do “fuxico”, presente tanto nas conversas do cotidiano quanto no artesanato tradicional de tecido, o espetáculo costura dança, ritmo, cores e expressão artística para celebrar as conexões humanas e a beleza existente nas pequenas histórias do dia a dia.

A montagem reúne elementos contemporâneos e referências populares em uma apresentação marcada pela intensidade cênica e pela valorização da cultura brasileira.

O Ballace tem direção geral da educadora e produtora cultural Anna Cristina Gonçalves, e conta com apoio institucional da Secretaria da Cultura de Camaçari.

Edição comemorativa

A edição comemorativa do festival será realizada entre os dias 4 e 7 de junho, promovendo apresentações, competições, oficinas e intercâmbio artístico em diferentes modalidades e categorias.

Entre os jurados e professores confirmados para esta edição estão nomes de destaque, como Octávio Nassur, Marcos Santiago, Flávia Burlini, Karol Grandi, além da camaçariense Sinha Guimarães, e de outros profissionais reconhecidos pela contribuição à dança brasileira.