Ópera chinesa centenária estreia em Salvador com romance épico

Uma das mais tradicionais e populares expressões artísticas da cultura chinesa, A Lenda da Serpente Branca, um clássico da Ópera de Pequim, será apresentada em Salvador no dia 23 de maio – próximo sábado -, às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA).

Esta é a primeira vez que o público baiano terá a oportunidade de assistir a uma das histórias mais conhecidas do folclore chinês. Considerada um dos pilares da tradição teatral chinesa, a Ópera de Pequim combina música, canto, dança, interpretação dramática, acrobacias e artes marciais em uma linguagem cênica altamente estilizada.

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Segundo Steffen Dauelsberg, presidente da Dellarte, empresa realizadora do evento, o público vai assistir a um espetáculo muito diferente do que, normalmente, se vê no Ocidente.

“A Ópera de Pequim combina interpretação dramática, movimentos coreografados, canto tradicional chinês, acrobacias, artes marciais e música executada ao vivo por instrumentos típicos chineses. Além disso, há um grande cuidado visual com figurinos, maquiagem e adereços simbólicos, todos confeccionados artesanalmente”, detalha Dauelsberg.

A Lenda da Serpente Branca conta a trajetória da Dama Branca, um espírito de serpente que assume forma humana e se apaixona pelo jovem Xu Xian, com quem se casa após um encontro às margens do Lago Ocidental.

O relacionamento desperta a oposição do monge Fahai, que acredita que a união entre um humano e um espírito é uma violação às leis naturais. “É uma narrativa que mistura romance, fantasia, espiritualidade e conflito, além de trazer cenas muito expressivas visualmente e momentos de grande beleza cênica”, ressalta Steffen.

Na apresentação, os intérpretes utilizam diferentes técnicas vocais, que incluem canto, fala e recitação, mas a compreensão do texto está garantida já que o espetáculo será traduzido com legendas por meio de telões.

Estilo próprio

Wang Yong, presidente da China National Peking Opera Company, avisa que o público vai se deparar com muitos destaques brilhantes em A Lenda da Serpente Branca.

“Por exemplo, na primeira cena, os movimentos corporais delicados, usando apenas um guarda-chuva e um remo para sugerir quatro pessoas compartilhando um barco, capturam vividamente a emoção do amor à primeira vista”, pontua Yong.

Ele destaca que a apresentação que será feita na capital baiana é uma conhecida lenda de amor chinesa. “Uma história emocionante sobre verdade, bondade, beleza, amor e perseverança”.

Wang lembra ainda que, através de uma trajetória de mais de 200 anos, a Ópera de Pequim inspirou-se em várias tradições artísticas e desenvolveu seu próprio estilo. “Ela é um tesouro na cultura tradicional chinesa. É conhecida como a ‘ópera nacional’ da China e aclamada como a quintessência da cultura chinesa”.

“Desde a sua criação, a companhia cultivou um estilo de arte de palco distinto, caracterizado por ideias claras, conteúdo rico, rigor artístico, presença de palco renovada, escolas diversas e um elenco bem equilibrado”, acrescenta Wang Yong.

Preservação cultural

Reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco, a Ópera de Pequim integra a programação do Ano Cultural Brasil-China 2026, criada para fortalecer as relações bilaterais por meio da cultura.

Para Steffen, se apresentar em Salvador é importante, porque a cidade tem uma identidade cultural muito forte e uma relação profunda com tradição, música, dança e manifestações populares. “Existe uma valorização muito grande da ancestralidade e da preservação cultural, algo que também está presente na Ópera de Pequim”.

A capital baiana ainda receberá, dentro da programação da turnê, um workshop de intercâmbio cultural, amanhã, e um encontro especial com o Ilê Aiyê na sexta-feira, dia 22. Duas ações criadas para aproximar ainda mais artistas chineses e baianos.

“Embora sejam culturas diferentes em vários aspectos, ambas têm uma relação muito forte com símbolos, cores, ancestralidade e expressividade corporal. Isso cria uma conexão muito interessante entre a Ópera de Pequim e a riqueza cultural da Bahia”, reconhece o presidente da Dellarte.

'A Lenda da Serpente Branca', clássico da Ópera de Pequim chega a Salvador pela primeira vez - Foto: Divulgação

A turnê da Companhia Nacional da Ópera de Pequim é apresentada pelo Ministério da Cultura e pela CTG Brasil, com o apoio da Lei Rouanet, e realização da Dellarte, Ministério da Cultura e Governo do Brasil. A produção local é da Caderno 2 Produções.



A Lenda da Serpente Branca