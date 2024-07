Salvador lança editais culturais e apresenta programação do 2 de Julho

- Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

A programação dos festejos em homenagem ao 2 de Julho foi apresentada nesta terça-feira, 18, durante evento no Espaço Cultural da Barroquinha, em Salvador. Também foram anunciados nove editais ligados à cultura na capital baiana.

Os editais estão ligados ao programa de fomento ligado à Lei Aldir Blanc 2. A lista inclui o fortalecimento de grupos e coletivos culturais locai e festivais e feiras que integram o calendário da cidade por meio do Edital Gregorios Ano Iv. O Edital Circula Salvador visa liberar recursos para que espetáculos e solos circulem também em outros estados e países.

| Foto: Reprodução

Também foi anunciado o edital 'Apoio a festas populares tradicionais e celebrações identitárias calendarizadas', que visa apoiar festas do calendário da cidade, à exemplo da 'Segunda-Feira gorda' e a Festa de Reis.



O Edital 'Caminhos da leitura' tem o objetivo de fortalecer bibliotecas comunitárias e o 'Edital Jaime Sodré de patrimônio cultural ano III' tem o mote da preservação de bem culturais, terreiros tombados e demais patrimônios materiais. Ao todo serão investidos mais de R$ 24 milhões.

Programação do 2 de julho.

Para celebrar a independência do Brasil na Bahia, uma série de festividades será realizada. O slogan para 2024 é '2 de julho - Povo independente'. Nos dias 29 e 30, às 19h, haverá o retorno do espetáculo de dança "Ao Pé do caboclo", uma releitura do Balé folclórico. Também no dia 30 haverá a saída do fogo simbólico. A novidade é que além do tradicional, saindo do recôncavo leste, haverá um segundo saindo do recôncavo norte.

No dia primeiro eles se encontram após a celebração do 'Te Deum', que historicamente marca o início das celebrações. Neste dia, às 17h, o cortejo afro fará um show especial em Pirajá às 17h.

No dia 2, os festejos iniciarão com a tradicional alvorada com queima de fogos, hasteamento de bandeiras e desfile cívico, além do concurso de decoração de fachadas, que iniciou em 2023 e segue para o segundo ano.

A programação conta ainda com o 'Festival de fanfarras e balizas nas Mercês' e encontro de filarmônicas no Campo Grande. A programação conta ainda com shows de Gerônimo Santana e banda Mont Serrat no dia 3, Coral da Cidade do Salvador e show de Mariene de Castro no dia 4 e a volta dos carros da cabocla e do caboclo.

O prefeito Bruno Reis, que prestigiou os anúncios, afirmou estar confiante de que os editais selecionarão os melhores projetos, que vão gerar renda, emprego e estimular o 'caldeirão cultural' que é a cidade.

"Tenho certeza que esse conjunto de investimentos vai elevar ainda mais essa grande capacidade, esse grande caldeirão cultural que é a nossa cidade", afirmou ele após a cerimônia.

Ele demonstrou ainda o desejo de que os candidatos pensem e apresentem bons projetos que possam contribuir para que a cultura da cidade se destaque ainda mais.

"Quanto melhor a produção de vocês, quanto melhor for o projeto, com certeza é melhor para a cidade toda".

Secretário da cultura de Salvador, Pedro Tourinho afirmou que Salvador, através da Fundação Gregório de Matos, é exemplo nacional de como se fazer editais de cultura.

"Tudo que a gente quer na cultura é previsibilidade, é saber que no ano que vem vai ter também esse edital, vai ter esses trabalhos. Hoje, em Salvador, podemos estar tranquilos que o edital não é uma vez só, não é uma coisa pontual, a gente tem um programa que a gente cumpre e que todo mundo se beneficia", celebrou.