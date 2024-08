Salvador pode sediar Congresso Mundial sobre Carnaval; entenda

Se firmado, o encontro irá acontecer na Casa do Carnaval - Foto: Jefferson Peixoto | Secom

Dona de um dos maiores festas de Carnaval do mundo, Salvador poderá sediar um congresso mundial voltado para o evento, que atualmente acontece na Espanha. Se firmado, o encontro irá acontecer na Casa do Carnaval, museu localizado no Centro Histórico, cujo funcionamento também será otimizado.

O debate aconteceu durante o firmamento de uma parceria entre a Universidade Federal da Bahia (Ufba) e a Prefeitura de Salvador, com o objetivo de aprimorar as políticas públicas voltadas à cultura e ao turismo da capital baiana.

A iniciativa tem duração inicial de um ano e prevê a realização de ações e serviços para o segmento, a exemplos da criação de um núcleo de estudos sobre o Carnaval, desenvolvimento tecnológico e inovação, habitação do Centro Histórico, entre outras estratégias.

O acordo de cooperação técnico-científica foi assinado nesta sexta-feira, 2 pelo secretário de Cultura e Turismo (Secult), Pedro Tourinho, e pelo reitor da Ufba, Paulo Miguez, durante reunião realizada no Palácio Thomé de Souza.

Com isso, a universidade e a pasta deverão, ambas, elaborar propostas de ação que irão resultar em um plano de trabalho específico, com o detalhamento das atividades necessárias para o efetivo desenvolvimento do acordo, como estabelecimento de metas, etapas e fases de execução.

“A Ufba vai se juntar com a gestão municipal para uma aliança estratégica muito importante para desenvolvermos boas práticas sobre assunto de cultura e turismo, aprimorando nossas ferramentas de pesquisa e de inteligência. Por outro lado, iremos compartilhar com a universidade os conhecimentos que Salvador tem enquanto gestora de grandes eventos do porte do Carnaval”, explicou Tourinho.

“A universidade produz um conjunto de conhecimentos em volta dessa questão do campo da cultura, das festividades. Essa parceria certamente potencializará todo um conhecimento que a Prefeitura tem do ponto de vista de conduzir e gerenciar a infraestrutura logística e a programação de eventos”, ressaltou o reitor Paulo Miguez.

O uso do Arquivo Público Municipal foi outro assunto discutido pelos gestores. Neste caso, a ideia é que a Ufba ajude a explorar o acervo do edifício, situado no bairro do Comércio, para pesquisas acadêmicas.

A parceria com a universidade também se estenderá para realização de melhorias nos campi universitários do Canela, Federação e Ondina. Os serviços envolvem manutenção de calçadas e gradis de proteção, oferecendo à comunidade acadêmica mais infraestrutura.